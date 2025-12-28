Muere Motociclista al Impactarse Contra Pilar de Puente en Veracruz

Un motociclista falleció la mañana de este domingo sobre la avenida Montesinos, justo debajo del puente Allende, en la colonia Centro de la ciudad de Veracruz.

Presuntamente, el exceso de velocidad provocó que derrapara y se impactara contra un pilar del puente, perdiendo la vida de manera instantánea.

Al lugar arribaron elementos de la Policía Estatal y de la Secretaría de Marina, quienes acordonaron la zona.

Hasta el momento, no han arribado los peritos correspondientes para realizar el levantamiento del cuerpo.

Muere motociclista en carretera Xalapa-Coatepec

Durante la noche de este miércoles 24 de diciembre se registró un percance vial que dejó como saldo al menos dos víctimas fatales sobre la carretera Xalapa-Coatepec. Este hecho generó lamovilización de paramédicos y corporaciones de seguridad pública.

Según los primeros reportes, dos personas circulaban en una motocicleta de color negro sobre dicha carretera con dirección hacia el pueblo mágico de Coatepec; sin embargo, perdieron el control sobre una de las curvas y la motocicleta terminó encontrándose de frente con un vehículo que circulaba con dirección a Xalapa.

