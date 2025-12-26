Fuerte Incendio Consume por Completo una Vivienda en Piedras Negras de Tlalixcoyan, Veracruz

Durante la tarde de este viernes 26 de diciembre se registró la movilización de bomberos y cuerpos de emergencias tras el reporte en el que se informaba acerca de un incendio en una vivienda ubicada en la colonia Predio El Inglés de Piedras Negras, perteneciente al municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

Fue alrededor de las 06:30 de la tarde que el cuerpo de bomberos municipales recibió el llamado de auxilio, donde se les informaba que una casa hecha de lámina y madera ubicada en la calle 18 de marzo se estaba quemando, por lo que acudieron siete elementos a bordo de dos ambulancias y una pipa para realizar los trabajos que permitieran sofocar y controlar el fuego.

El domicilio donde registró el incendio fue pérdida total

De acuerdo con los combatientes que se dieron cita en el lugar de los hechos, fue necesario desactivar dos líneas para evitar que el fuego se propagara a dos viviendas aledañas; se informó que durante las labores de sofocamiento y control, tuvo que ser extraído un tanque de gas LP que se encontraba en el lugar para evitar que el incidente pasara a mayores.

Se dio a conocer que la vivienda fue pérdida total, debido al material con el que estaba construida. Los habitantes del domicilio lograron salir a tiempo, por lo que no se reportaron lesionados; sin embargo, algunos presentaban crisis nerviosa al percatarse de la magnitud del incendio, por lo que tuvieron que ser atendidos por los cuerpos de paramédicos que se encontraban en el lugar sin que hubiera necesidad de ser trasladados hasta un hospital.

Hasta este momento, se desconocen las causas que pudieron haber ocasionado el incendio que consumió por completo la vivienda localizada en la localidad de Piedras Negras, perteneciente al municipio de Tlalixcoyan, Veracruz.

