Frustran Intento de Rapiña en Tráiler Sobre la Carretera Xalapa-Perote

Durante este viernes 26 de diciembre, se reportó que un intento de rapiña fue frustrado este día sobre la carretera Xalapa–Perote, luego de que un tráiler presentara presuntas fallas mecánicas y posteriormente se introdujera a la rampa de frenado para evitar colisionar contra otros vehículos.

Los hechos anteriormente descritos ocurrieron sobre la carretera federal 140-D, en el tramo de Perote–Xalapa, a la altura del sitio conocido como El Fresno, donde la pesada unidad quedó detenida tras presentar el desperfecto.

Los primeros informes plantean que habitantes de la zona intentaron saquear el camión siniestrado; sin embargo, al lugar arribaron elementos de la Guardia Nacional, división Carreteras, quienes actuaron de manera oportuna para evitar la sustracción de la mercancía.

Los uniformados resguardaron al transportista y procedieron a ahuyentar a los civiles que intentaban cometer el acto de rapiña; también, mantuvieron la custodia de la unidad, logrando que el cargamento no fuera vulnerado.

Accidente de tráiler provoca caos vial en Autopista 150D en Huiloapan, Veracruz

Durante la mañana de este miércoles 24 de diciembre, un tráiler sufrió un accidente. Los hechos se registraron sobre la autopista 150D, en el tramo que atraviesa el municipio de Huiloapan, específicamente a la altura del punto conocido como la Alcoholera, cuando la pesada unidad descendía de la zona conocida como las Cumbres de Maltrata.

Las causas de este incidente no han sido esclarecidas, pero el reporte preliminar indica que el operador de la unidad de carga pesada no logró mantener el control del vehículo, lo que derivó en su salida de la carpeta asfáltica.

El tráiler impactó y dañó parte de las barras metálicas de contención. Además de alcanzar y causar afectaciones materiales a un automóvil que se encontraba estacionado en las inmediaciones.

Tras dicho accidente, no se reportaron personas lesionadas, únicamente daños materiales y afectaciones temporales a la circulación, la cual se mantuvo lenta mientras se realizaban las maniobras de seguridad y retiro de la pesada unidad siniestrada.

