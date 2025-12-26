Restos de Hombre que Fue Arrastrado por el Río en Los Tuxtlas, Serán Entregados a su Familia

En la comunidad de Nueva Victoria, que pertenece al municipio de San Andrés Tuxtla, durante la mañana del pasado jueves 25 de diciembre, justo en el día de la Navidad, se reportó el fallecimiento de don Panuncio Huervo, que contaba con 60 años de edad.

De acuerdo con la información obtenida, Don Panuncio, que iba como todos los días a realizar su trabajo, aun en Navidad, era una persona muy trabajadora y cumplida, según narran sus familiares, amigos y seres allegados.

Presuntamente, el hombre habría asistido a darles de comer a sus vacas y a ordeñarlas, para posteriormente llevar la leche al otro lado del río. Sin embargo, Don Panuncio no pudo realizar la entrega prevista, ya que al intentar cruzar en su caballo la creciente de un río, fue arrastrado por la corriente del mismo junto con el animal.

¿Cómo sucedieron los hechos en los que don Panuncio perdió la vida?

Los hechos fueron captados mediante el teléfono celular de personas que se encontraban al interior de un vehículo. En la imagen se ve cómo Don Panuncio intenta cruzar el afluente, ya que del otro lado lo esperaba una camioneta, la cual lo estaba esperando para entregar la leche. Debido a esto, el hombre intenta cruzar en su caballo y ambos fueron arrastrados por el río.

El equipo de N+ arribó hasta dicha comunidad y obtuvo los testimonios de algunos conocidos de Don Panuncio, quienes mencionaron que era una persona trabajadora y que incluso hasta en los días de descanso para muchos, como el 25 de diciembre, él salió a laborar.

Él era muy trabajador, venía de ordeñar, creo, el hombre, porque quiso pasar con la bestia y la perola y se cayó, ahí se cayó.

Conocidos de Don Panuncio lamentan que una persona tan trabajadora haya sido víctima de un accidente fatal. Mencionan que no es la primera vez que se registra un accidente de este tipo, ya que anteriormente un joven también fue arrastrado por la corriente de un río, solo que el desenlace fue distinto.

El río se llevó el otro día un muchacho, nada más que afortunadamente se trabó ahí un palo y ahí se salió.

Se informó que los restos de Don Ponciano Huervo llegarán esta tarde; en unos momentos más sus familiares lo velarán para mañana darle cristiana sepultura. No obstante, los pobladores dicen que de manera constante el río se desborda en este lugar porque tiene un taponamiento que lo hicieron al construir el puente.

