Madre e Hijos Mueren Intoxicados en Puebla; Eran Originaros de Coatzacoalcos, Veracruz

Durante la madrugada del pasado jueves 25 de diciembre, se reportó que cuatro personas, procedentes de Veracruz, murieron en Puebla por una intoxicación de monóxido de carbono, la cual se informó que fue ocasionada por una presunta fuga de gas en un calentador de agua.

Estos hechos se suscitaron mientras las víctimas pasaban sus vacaciones decembrinas en San Andrés Cholula, Puebla; se informó que tres de las cuatro personas que perdieron la vida eran originarias del municipio de Coatzacoalcos, Veracruz.

Se trata de la profesora Paloma González Silva y sus hijos Iván Emilio y Megan Montiel González, quienes murieron junto con otra persona identificada como Diego Alexis Rivera Salgado.

Se dio a conocer que los hechos anteriormente descritos se registraron durante la madrugada del pasado jueves 25 de diciembre, al interior de una vivienda ubicada en las calles del barrio de Santiago Xicotenco de la ciudad citada.

Amigos y familiares muestran sus condolencias a través de redes sociales

De acuerdo con la información recabada, fueron los familiares y vecinos quienes solicitaron el auxilio a la unidad de emergencia, debido a que no lograban tener respuesta de sus seres queridos. Tras esta tragedia, en redes sociales amigos y conocidos de la familia porteña han comenzado a mostrar sus condolencias y a dejar mensajes de cariño para los miembros de la familia.

Paloma González era profesora de un colegio particular en Coatzacoalcos, institución que emitió un comunicado en sus redes sociales, lamentando la pérdida de la familia porteña. Este viernes 26 de diciembre, a las 07:00 de la noche, realizaron una misa en la catedral de San José, ubicada en el centro del municipio, para pedir por el descanso de la familia veracruzana.

Se prevé que en las próximas horas lleguen los cuerpos al sur del estado de Veracruz para proceder a darles cristiana sepultura; por su parte, la Fiscalía General de Puebla mantiene abierta la investigación tras los hechos ocurridos.

LAVR