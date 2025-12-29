Localizan e Inhabilitan Toma Clandestina de Hidrocarburo en Ciudad Isla, Veracruz

La Fiscalía General de la República (FGR), llevó a cabo un cateo en un inmueble donde fue localizado una toma clandestina de hidrocarburo, en el poblado Nuevo Potrero, del municipio de Ciudad Isla, ubicado al sur del estado de Veracruz.

Fue a través de su Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado de Veracruz, donde se obtuvo la autorización para la ejecución de una orden de cateo, mediante un juez federal. Esta medida se solicitó, como parte de las investigaciones realizadas por el delito de alteración de ductos, previsto y sancionado en la Ley Federal para Prevenir y Sancionar los Delitos Cometidos en Materia de Hidrocarburos.

Video: Vuelca Pipa Cargada con Gas en Autopista Peñón-Texcoco

Este aseguramiento, se dio por una denuncia que provenía de Petróleos Mexicanos (PEMEX), donde indicaban sobre el alertamiento de baja presión de un ducto, relacionado con una una toma clandestina de combustible, en el poblado Nuevo Potrero, municipio de Ciudad Isla, Veracruz.

En el operativo arribaron elementos de la Policía Federal Ministerial (PFM), peritos del Centro Federal Pericial Forense (CFPF), ambos de la Agencia de Investigación Criminal (AIC), hasta el inmueble en Ciudad Isla, donde se inhabilitó una toma clandestina de hidrocarburo.

Noticia relacionada: Fuerte Incendio Consume por Completo una Vivienda de Piedras Negras en Tlalixcoyan, Veracruz

Aseguran objetos durante operativo de toma clandestina en Ciudad Isla

De este operativo no solo se halló la toma clandestina, las autoridades de la FGR también realizaron el aseguramiento de 20 metros de manguera de una pulgada, tres válvulas de diferentes pulgadas, y dos reducciones de dos a una pulgada.

El material asegurado quedó a disposición del MPF, además continúan con la integración de la carpeta de investigación correspondiente. No hay personas detenidas hasta el momento, por el hallazgo de esta toma clandestina.

Historias recomendadas:

LLZH