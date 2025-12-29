Menor Muere Presuntamente Ahogado en Actopan, Veracruz; Era Originario de Jilotepec

En el municipio de Actopan, se informó que un menor de edad perdió la vida; presuntamente, este hecho correspondería a un ahogamiento en la zona conocida como Poza Azul, ubicada en la comunidad de Otates, perteneciente al municipio anteriormente mencionado. El menor era originario del municipio de Jilotepec.

De acuerdo con los primeros reportes, al lugar de los hechos acudieron de manera inmediata cuerpos de auxilio y seguridad, entre ellos la Fuerza de Tarea, el Escuadrón Nacional de Rescate, Protección Civil Municipal de Actopan y la Policía Municipal, quienes se encargaron de coordinar las labores de búsqueda y rescate.

Luego de la búsqueda en la zona, se logró localizar el cuerpo y se confirmó que el menor ya no contaba con signos vitales. Posteriormente, arribaron al sitio elementos de la Policía Ministerial y Servicios Periciales, quienes se encargaron de llevar a cabo las diligencias correspondientes, así como el levantamiento del cuerpo para proceder a integrar la carpeta de investigación por estos hechos y determinar las causas del fallecimiento.

Menor de edad muere en Córdoba al chocar en su motocicleta contra camioneta

Durante la tarde del pasado miércoles 24 de diciembre, un menor de edad perdió la vida luego de verse involucrado en un accidente vial ocurrido en la Quinta Manzana del Barreal en Córdoba, lo que originó una fuerte movilización por parte de autoridades, así como de cuerpos de emergencias.

Según lo informado, el menor viajaba a bordo de una motocicleta cuando, por causas aún no esclarecidas, se impactó contra una camioneta y el fuerte choque provocó que el joven falleciera en el lugar de los hechos.

Personal de la Fiscalía Regional arribó al sitio del percance y procedió a realizar las diligencias correspondientes. Posteriormente, se ordenó el levantamiento del cuerpo. Hasta el momento, la identidad del menor que perdió la vida en este accidente no ha sido revelada de manera oficial.

