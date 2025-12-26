Los Tigres del Norte Cantarán Corrido en un Capítulo de 'Los Simpsons'

La celebra agrupación Los Tigres del Norte se pondrán amarillos, pero no del coraje: Tendrán una aparición especial en la serie animada Los Simpson, donde subirán al escenario para interpretar un corrido original.

Los Tigres del Norte llegarán al universo amarillo para cantar “El corrido de Pedro y Homero” en el episodio que será transmitido el próximo domingo. Así lo dieron a conocer los productores en sus redes sociales.

Noticia relacionada: Fallece Perry Bamonte, Guitarrista de The Cure, a los 65 Años ¿Cuál fue la Causa de su Muerte?

En un mensaje acompañado por dos imágenes, se ofrecieron detalles de la colaboración de la agrupación mexicana:

"Una banda legendaria. Una canción original. Un toque muy Simpson. Los Tigres del Norte presentarán 'El Corrido de Pedro y Homero' este domingo”

Además se compartieron dos imágenes: en una de ellas se ve a la banda mexicana sobre el escenario, mientras que abajo aparece Homero con un sombrero típico, junto al Hombre Abejorro bailando.

Video: Los Tigres del Norte sobre Redadas vs Migrantes en EUA: "Nos Duele Mucho"

¿Quiénes son Los Tigres del Norte, banda que saldrá en 'Los Simpson'?

Con varias décadas de trayectoria, Los Tigres del Norte han sido piedra angular de la musica mexicana. Entre sus éxitos destacan: “Contrabando y traición”, “Pedro y Pablo”, “La mesa del rincón”, “Ni parientes somos”, “Tres veces mojado” y “La Jaula de Oro”.

Hay que destacar que los llamados “Jefes de jefes” siempre han manifestado su apoyo a los migrantes y no sólo a través de sus canciones, sino también con su postura política. Incluso hicieron campaña a favor de Kamala Harris, rival de Trump en las pasadas elecciones.

Apenas en noviembre de este año, durante la gala de los Premios Grammy Latinos mostraron un video con rostros de familias inmigrantes y de las protestas contra las redadas del ICE. Y también declararon que ojalá “que Trump abra su corazón y recuerde que sus antepasados también llegaron como migrantes a Estados Unidos.

Los Tigres del Norte también señalaron que “un presidente debe tener corazón para todas las razas, no nada más para los blancos".

Historias recomendadas:

Con información de N+

RGC