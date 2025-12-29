Gilberto Mora Es el Futbolista Más Valioso de la Liga MX: ¿Cuánto Cuesta la Joya de Xolos?

El 2025 finaliza con buenas noticias para el futbol mexicano: La nueva joya, Gilberto Mora, ha incrementado su valor en el mercado de transferencias. De acuerdo con la última actualización, el jugador de Xolos es el más valioso de la Liga MX.

Gilberto Mora, a sus 17 años, ha llamado la atención de la prensa nacional e internacional. En el 2025 se consolidó pese a su corta edad, porque fue llamado a la Selección Mexicana por el estratega Javier Aguirre y se coronó campeón de la Copa Oro en junio de este año.

Además, Mora se convirtió en el jugador más joven en coronarse campeón en una final internacional de selecciones, con apenas 16 años y 265 días de edad.

Más adelante, en octubre, fue parte de la Selección Mexicana que participó en el Mundial Sub-20. Gilberto Mora fue pieza clave para que el equipo Tricolor llegará hasta cuartos de final, donde cayó 2-0 ante Argentina.

Así que luego de un gran año futbolístico, Gilberto Mora ha llamado la atención de equipos internacionales de la talla del Arsenal, Barcelona, Real Madrid y Manchester City, entre otros.

Gilberto Mora es el mexicano Más Valioso de la Liga MX: ¿Cuánto cuesta el futbolista de Xolos?

La noticia más reciente en torno a Gilberto Mora es que se ha revalorado y su costo se ha elevado de acuerdo a su calidad. De acuerdo con el sitio especializado Transfermarkt ya es el futbolista de la Liga MX más valioso.

Así que el canterano de los Xolos de Tijuana, a sus 17 años, ya vale su peso en oro. Según Transfermarkt aumentó su valor a 11.7 millones de dólares. Y comparte el sitio de honor cupon el francés Allan Saint-Maximin, que juega para el club América.

En tercer lugar de la lista se encuentra Marcel Ruiz, del Toluca, tasado en 10.6 millones de dólares, seguido por Erick Lira (Cruz Azul) en el mismo rango de los 10.5 millones

Ya en el quinto escalón se ubica Ángel Correa (Tigres), también arriba de los 10 millones de dólares, al igual que Alexis Vega (Toluca) que es sexto de la lista.

El Top Ten se complementa con Germán Berterame (Monterrey), Álvaro Fidalgo (América), Alejandro Zendejas (América), quienes rondan los 10 millones de dólares; así como Armando González, de Chivas, con valor de 8.2 millones de dólares.

