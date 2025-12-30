¿Cuánto Gastarán las Familias Mexicanas para Preparar la Cena Año Nuevo 2026?

La cena de Año Nuevo 2026 será distinta en cada hogar y esto dependerá de los gustos, tradiciones y economía de cada familia. Pero, ¿cuánto invertirán los mexicanos para disfrutar de los deliciosos alimentos durante la celebración?

Sin importar que sean unas tostadas de tinga, mixiotes, pozole, cochinita pibil, romeritos, pasta o el tradicional pavo o lomo, los mexicanos tienen que destinar una parte importante de sus ingresos para preparar la cena.

Debido a que la reunión es para pasar los últimos momentos del año viejo y los primeros del año nuevo en compañía de los seres queridos. Juntos disfrutan de los alimentos que con esfuerzo y dedicación compartirán en la mesa.

La cena de Año Nuevo 2026 también puede significar el momento ideal para poner a prueba una nueva receta o sorprender a la familia con un menú distinto elaborado con mucho amor.

¿Cuánto gastarán los mexicanos en la cena de Año Nuevo 2026?

Según la Concanaco Servytur, se estima que las fiestas de Fin de Año dejarán a nivel nacional una derrama económica superior a los 608 mil millones de pesos, lo que representaría un incremento del 8.4% en comparación con el 2024.

Además, es importante destacar que el costo de la cena influirá si se realiza en casa, en algún establecimiento y, por supuesto, la cantidad de personas que probarán el festín.

Se estima que el 45% de las familias celebrará Año Nuevo en casa, y el 55% restante en restaurantes, destinos turísticos o en casa de amistades o familiares.

Para los costos de la cena de Año Nuevo, se calcula con base en una cena tradicional, la cual consistiría en:

Romeritos

Pierna

Lomo

Pavo

Bacalao

Bebidas

Entonces, los especialistas refieren que en esta ocasión el costo oscila entre 3 mil 500 y 4 mil pesos para cinco personas. ¿Cuánto invertirás para esta celebración?

