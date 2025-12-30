Chocan Dos Trenes en la Ruta Machu Picchu en Perú; Hay Varios Heridos

Un choque entre dos trenes en Perú dejó varias personas lesionadas, por lo que los servicios de emergencia se movilizan a la zona de Qorihuaychina, Cusco.

De acuerdo con el Ministerio de Salud de Perú, el accidente ocurrió en el kilómetro 88, por lo que al lugar de siniestro se movilizan 12 ambulancias y profesionales de la salud a las zonas más cercanas para brindar la atención médica especializada a las personas que resultaron heridas.

El Minsa monitorea la situación para brindar el apoyo necesario y se activó el sistema de referencias terrestre y aérea.

¿Cómo ocurrió el choque entre dos trenes en Perú?

En tanto, Ferrocarril Transandino, S.A., la empresa concesionaria de las vías férreas a Machu Picchu, informó que el choque entre trenes ocurrió alrededor de las 13:20 horas de este martes 30 de diciembre.

Colisionaron dos trenes de los operadores Inca Rail S.A. y Perurail S.A. en el sector Pampacahua, registrándose daños personales y materiales

Asimismo, indicó que se activó el protocolo de emergencia, a fin de dar asistencia correspondiente a los heridos.

Lamentamos lo ocurrido y estaremos brindando mayor información

A través de redes sociales se dieron a conocer imágenes después del accidente de trenes en Perú. En los videos se observa a las personas recostadas entre la maleza esperando ayuda medica. Algunas otras entre la confusión tratan de buscar a sus seres queridos y entender cómo ocurrieron los hechos.

El general Julio Becerra, jefe de la región policial Cusco, donde se encuentra Machu Picchu, dijo a la prensa local que hay al menos 15 lesionados, uno de ellos de gravedad.

Ha habido un choque (de) dos trenes y tenemos preliminarmente 15 heridos, uno de ellos de gravedad

Los trenes eran ocupados por turistas que se dirigían a la ciudadela de piedra inca de Machu Picchu, la joya del turismo de Perú ubicada en el sureste del país sudamericano.

