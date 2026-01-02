SSN Revela Qué Originó el Fuerte Sismo de Hoy: Esto Pasa con las Placas Tectónicas

Este 2 de enero de 2026, en punto de las 07:58 horas, un fuerte sismo magnitud 6.5 sacudió el estado de Guerrero y se percibió de manera intensa en gran parte del territorio nacional, incluida la Ciudad de México (CDMX).

Posteriormente, el Servicio Sismológico Nacional (SSN) emitió un reporte especial en el que dio a conocer la causa exacta del temblor y en el que detalló que está ocurriendo con las placas tectónicas en México. A continuación, te contamos todos los detalles.

México se encuentra en una zona de alta sismicidad debido a la interacción de cinco placas tectónicas.

Se trata de la placa de Norteamérica, placa de Cocos, placa del Pacífico, la placa de Rivera y la placa del Caribe.

Guerrero registra alrededor del 25% de la sismicidad que se presenta en nuestro país.

Tectónica de la República Mexicana. Foto: SSN

¿Qué ocasionó el fuerte sismo hoy?

En su reporte, el Sismológico Nacional detalló que el sismo de este viernes se originó por una falla inversa.

Según información del Servicio Geológico de Estados Unidos, este tipo de falla ocurre cuando el bloque superior se desliza hacia arriba y sobre el bloque inferior.

Una falla es una fractura o zona de fracturas entre dos bloques de roca.

Las fallas permiten que los bloques se muevan entre sí.

El movimiento puede ocurrir rápidamente, en forma de terremoto, o lentamente, en forma de deslizamiento.

En tanto, el SSN precisó que las fallas inversas son características de las zonas de convergencia de placas tectónicas, tal como ocurre en esa zona entre las placas de Cocos y de Norteamérica.

Localizado junto al límite entre las placas tectónicas de Cocos y Norteamérica en la Costa del Pacífico mexicano, el estado de Guerrero es uno de los más activos sísmicamente del país.

Explicó que en esta región, la placa de Cocos se está metiendo por debajo de la placa de Norteamérica, en un fenómeno que se conoce como subducción.

Según la información del SSN, la trinchera Mesoamericana es el rasgo geomorfológico que delimita el contacto entre esas dos placas tectónicas.

Sismicidad en Guerrero

El organismo reiteró que Guerrero es un estado que registra alrededor del 25% de la sismicidad que se presenta en nuestro país, debido a la entrada de la placa de Cocos (placa oceánica) por debajo de la placa de Norteamérica (placa continental).

El punto de encuentro entre estas dos placas ocurre frente a las costas del Pacífico, desde Jalisco hasta Chiapas.

Los sismos son recurrentes, una vez que se ha acumulado energía de nuevo en la frontera de las placas, ésta tendrá que ser liberada mediante la ocurrencia de un sismo. Es un fenómeno común, que ha acompañado a la Tierra desde su origen.

Añadió que a medida que pasa el tiempo en una región en donde no ha ocurrido un sismo, mayor es la probabilidad de que ahí ocurra uno. Esta situación se presenta entre Acapulco y Petatlán en la Costa Grande de Guerrero, esta región es conocida por los sismólogos como la Brecha de Guerrero.

Según el SSN, en la Brecha de Guerrero, entre 1899 y 1911, ocurrieron cuatro sismos cuyas magnitudes oscilaron entre 7.5 y 7.8, por lo que han pasado 108 años desde el último sismo en este lugar.

“Por lo que se considera un sitio con alta probabilidad de ocurrencia para un sismo con magnitudes similares a las mencionadas”, agregó.

