Estos Fueron los Daños que Dejó el Fuerte Sismo en CDMX y San Marcos, Guerrero: Hay Lesionados

En la mañana de hoy, 2 de enero de 2026, un fuerte sismo sacudió varias zonas de México. En N+ te compartimos cuáles son los daños que dejó del temblor en la Ciudad de México (CDMX) y en la zona del epicentro, en San Marcos, Guerrero.

Además del temblor de magnitud 6.5 que se registró en Guerrero, también ocurrieron otros movimientos telúricos con epicentro en diferentes partes del país, en N+ te decimos en dónde: Temblor en México Hoy: Magnitud y Epicentro de Sismos el 2 de Enero de 2026.

Video: Sismo Hoy: Reporte de Daños desde San Marcos en Guerrero, Epicentro del Temblor

Este movimiento telúrico dejó causó la muerte de un adulto mayor en la colonia Álamos de la capital: Muere Hombre en CDMX durante Evacuación por Fuerte Sismo de Hoy: ¿Qué Pasó?. Además, la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada Molina, también reportó que hay un saldo de al menos heridos.

¿Cuáles fueron los daños que provocó el temblor de hoy en México?

Protección Civil de Guerrero compartió que el sismo ocasionó derrumbes y deslaves en la Autopista del Sol, en N+ te detallamos en qué tramos: ¿En Cuáles Carreteras Hay Bloqueos Hoy 2 de Enero de 2026?.

Mientras que en la Ciudad de México, las autoridades locales informaron sobre los siguientes daños:

Se cayeron 5 postes.

Caída de 4 árboles.

Hubo 18 denuncias por falta de energía eléctrica.

Emplearon la evaluación de dos estructuras por riesgo de colapso.

Revisan 34 edificios y 5 casas.

En breve más información.

FBPT