¿En Cuáles Carreteras Hay Bloqueos Hoy 2 de Enero de 2026?

Si vas a usar alguna autopista, ten en cuenta que desde la mañana de hoy, 2 de enero de 2026, se han reportado algunos bloqueos en carreteras. En N+ te informamos en cuáles para que tomes tus previsiones.

Por medio de la cuenta de redes sociales de la Guardia Nacional Carreteras compartieron que desde temprano se han registrado accidentes viales en diferentes puntos, como el que sucedió en el kilómetro 291+100 de la carretera Coatzacoalcos-Salina Cruz, sin embargo, a las 6:25 horas fue restablecido el paso.

Video: Extienden Operativo en Carreteras de Ciudad Juárez por Regreso de Paisanos a EUA

Note relacionada:¿Cómo Está el Tránsito en la México-Puebla Hoy 2 de Enero de 2026? Esto Reportan Capufe y GN.

¿En dónde hay bloqueos de carreteras hoy?

A las 6:18 horas: fue restablecido el paso luego del accidente que se registró cerca del km 054+500 de la carretera Monterrey - Reynosa.

Hasta las 6:45 horas de este viernes 2 de enero de 2026 no se han registrado cierres por presencia de manifestantes en carreteras.

En caso de que transites por la México-Querétaro este día, en N+ te compartimos cómo está la movilidad en ¿Hay Cierres en la Autopista México-Querétaro Hoy VIERNES 2 de Enero de 2026?.

Historias recomendadas:

FBPT