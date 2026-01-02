Caja Negra de Tren Interoceánico se Encuentra Resguardada en una Bodega de Indicios, informa FGR

La Fiscalía General de la República informó que siguen las investigaciones por el accidente del Tren Interoceánico, mientras que en coordinación con la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas dan seguimiento al estado de salud de las personas que continúan hospitalizadas.

Además indicó que hace los trabajos necesarios para establecer contacto con todas las víctimas, tanto lesionadas como las que resultaron ilesas, así como con familiares de las personas fallecidas.

Caja negra está resguardada

Sobre la caja negra, la FGR señaló que bajo la conducción del Ministerio Público Federal, peritos de la Agencia de Investigación Criminal, con participación de la Agencia Reguladora de Seguridad Ferroviaria, llevaron a cabo la extracción de la información de la caja negra de la locomotora

La cual se encuentra resguardada en una bodega de indicios.

Por otra parte, continúa la elaboración de los dictámenes periciales de expertos de la AIC en las materias de genética y química forense, informática, así como ingeniería civil, arquitectura y otras especialidades.

En tanto, personal de la Policía Federal Ministerial entregó la comparecencia del Apoderado Legal de Ferrocarril del Istmo de Tehuantepec, en la cual se aportaron diversos indicios que se anexaron a la indagatoria.

Entregan cuerpo de la víctima 14

En tanto, personal de la Fiscalía Federal en Oaxaca realizó las gestiones correspondientes para brindar las facilidades necesarias para la entrega del cuerpo de una persona fallecida en el Hospital Regional de Alta Especialidad del IMSS, con la que sumaron 14 víctimas que lamentablemente perdieron la vida.

Además, se localizó en la zona de los hechos diverso equipaje, al cual se le realiza el inventario respectivo y se trabaja con el gobierno estatal, cuyo personal acudirá a los hospitales para que las víctimas que así lo deseen, realicen su reclamación.