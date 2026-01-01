¿Quién es la Víctima Mortal 14 del Accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca?

El IMSS Bienestar informó este 1 de enero 2026 sobre el deceso de una persona más del accidente del Tren Interoceánico en Oaxaca, ocurrido el pasado domingo 28 de diciembre.

¿Quién es la víctima 14 del accidente del Tren Interoceánico?

Se trata de una mujer de la tercera edad.

Hilda Alcántara, de 73 años de edad

Falleció a las 10:35 horas del 1 de enero e 2026, de acuerdo con información del IMSS Bienestar.

Detalló que la paciente fue referida de la Clínica Hospital Tehuantepec del ISSSTE al Hospital Regional de Alta Especialidad de Oaxaca, IMSS Bienestar.

Ingresó con un cuadro clínico grave:

Politraumatismo severo

Fracturas en miembros inferiores (fémur, tibia y peroné)

Múltiples fracturas costales

Destacó que aunque se e practicó un procedimiento quirúrgico, con resultados inicialmente satisfactorios, después presentó una tromboembolia pulmonar y falleció.

Los familiares fueron notificados y reciben acompañamiento y apoyo integral por parte del gobierno federal

