Ciencia y Tecnología

El Mundo Dejará de Añadir un Segundo Extra a Sus Relojes; Ahora el Ajuste Será de Una Hora

La decisión, tomada a las afueras de París, elimina un ajuste que causaba problemas y traslada la corrección del reloj a un futuro lejano

ReutersReuters

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