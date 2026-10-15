EUA Elimina Extensiones Automáticas de Permisos de Trabajo: ¿A Quiénes Afecta?

El Departamento de Seguridad Nacional de Estados Unidos (DHS) eliminó la extensión automática de hasta 540 días para ciertos Documentos de Autorización de Empleo (EAD). El cambio busca reforzar las verificaciones de antecedentes y seguridad antes de aprobar las renovaciones.

Con esta disposición, presentar una solicitud de renovación ya no garantiza que una persona pueda seguir trabajando legalmente después de que venza su tarjeta física. Por ello, los migrantes legales deben considerar los tiempos de procesamiento de las autoridades para evitar interrupciones en su autorización laboral.

¿A quiénes afecta la medida?

Los principales grupos que pueden verse afectados son:

Solicitantes de asilo (categoría C08): Personas que esperan una resolución de su solicitud y dependen de la renovación de sus permisos para trabajar legalmente.

Solicitantes de residencia permanente (categoría C09): Migrantes que tramitan un ajuste de estatus mientras esperan una decisión sobre su residencia.

La disposición se aplica a determinadas categorías de permisos de trabajo y no significa que todas las autorizaciones migratorias queden sujetas a las mismas condiciones.

¿Quiénes conservan las extensiones?

Existen excepciones y disposiciones específicas para algunos grupos:

Renovaciones anteriores: Quienes presentaron su solicitud antes del 30 de octubre de 2025 pueden conservar la extensión de hasta 540 días, conforme a las reglas anteriores y siempre que cumplan los requisitos aplicables.

Beneficiarios del Estatus de Protección Temporal (TPS): Las extensiones vinculadas con este programa se rigen por sus propias disposiciones.

Cónyuges de titulares de visas E y L: Pueden tener autorización para trabajar en función de su estatus migratorio, de acuerdo con las condiciones correspondientes.

La medida está dirigida a personas con permisos de trabajo sujetos a renovación, no a migrantes indocumentados que carecen de una autorización laboral vigente. Antes de asumir que una extensión sigue activa, es importante verificar la categoría del permiso y la fecha en que se presentó la solicitud.