Internacional

OpenAI y Meta Advierten al Poder Judicial de EUA Sobre el Riesgo de Pruebas Falsas con IA

Expertos de ambas empresas tecnológicas alertaron que la inteligencia artificial puede generar audios y videos con mejor calidad que sería difícil de detectar en un juicio

Ilustración muestra la Inteligencia ArtificialIlustración muestra la Inteligencia Artificial. Foto: Reuters

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