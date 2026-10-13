Arrestan a Empleado de OpenAI Sospechoso de haber Instalado un Dispositivo de Escucha

Un ingeniero de OpenAI, la empresa creadora de ChatGPT, fue arrestado tras ser señalado por presuntamente colocar un dispositivo de grabación clandestino en una sala de reuniones de la dirección de la empresa, en San Francisco, según informó el gobierno de los Estados Unidos.

El detenido fue identificado como Abdulrahman 'N', de 35 años, quien compareció ante un juez federal este martes por un cargo de interceptación de comunicaciones, de acuerdo con el Departamento de Justicia estadounidense.

Las autoridades lo arrestaron el pasado 9 de octubre. El delito que se le imputa está castigado con hasta cinco años de prisión, según informó la dependencia.

Abdulrahman 'N' trabajaba como ingeniero para OpenAI desde julio de 2025. Aproximadamente el 30 de septiembre, personal de OpenAI descubrió un dispositivo de grabación de audio clandestino insertado en un puerto USB en la parte posterior de un televisor en una sala de conferencias ejecutiva dentro de uno de sus edificios en San Francisco.

OpenAI determinó que el dispositivo, que había sido oculto en papel higiénico, se instaló aproximadamente el 28 de septiembre y que su contenido estaba cifrado.

Las autoridades señalaron que las reuniones en esa sala incluían conversaciones sobre investigaciones, planes de productos, decisiones estratégicas y otros asuntos confidenciales de OpenAI.

La denuncia también indica que grabaciones de las cámaras de seguridad ubicaron al ahora detenido cerca de la sala en distintas ocasiones antes del hallazgo, pese a que no tenía autorización para ingresar ni participar en las reuniones.

El caso es investigado por el FBI. Si Abdulrahman 'N' es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de cinco años de prisión y una multa de 250 mil dólares.

PT