Ciencia y Tecnología

Fenómeno Natural Sorprende a Turistas, no Sabían que es Mortal: ¿Qué Pasó en el Salar de Uyuni?

Un grupo de visitantes vivió un momento inesperado en una zona de Bolivia

Fenómeno Natural Sorprende a Turistas, no Sabían que es Mortal: ¿Qué Pasó en el Salar de Uyuni?Fenómeno Natural Sorprende a Turistas Chilenos en el Salar de Uyuni. Foto: Reuters

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Un fenómeno sorprendente en el Salar de Uyuni dejó a turistas con el cabello erizado. ¿Qué significa este extraño efecto y cómo protegerse de una posible descarga eléctrica?

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