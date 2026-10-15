Fenómeno Natural Sorprende a Turistas, no Sabían que es Mortal: ¿Qué Pasó en el Salar de Uyuni?

El cabello erizado durante una tormenta puede ser una señal de que se está formando un campo eléctrico en el ambiente, una condición que puede presentarse antes de una descarga eléctrica atmosférica. Este fenómeno ocurre cuando las cargas eléctricas se redistribuyen en la superficie de los objetos e incluso en las personas cercanas, haciendo que los cabellos se levanten y se separen entre sí.

Aunque no significa que un rayo vaya a caer en ese punto, sí puede advertir de una situación de riesgo. Cuando el campo eléctrico cerca del suelo se vuelve muy intenso, el cuerpo puede presentar cambios visibles, como el cabello levantado, además de sensaciones de hormigueo sobre la piel.

Durante las tormentas, las colisiones entre partículas de hielo, gotas de agua y granizo dentro de las nubes favorecen la separación de cargas eléctricas. Este proceso puede generar una diferencia de potencial entre las nubes y el suelo, así como campos eléctricos intensos cerca de la superficie, explica la Administración Nacional Oceánica y Atmosférica (NOAA) de Estados Unidos.

Cuando ese campo llega a una persona, el cabello puede adquirir cargas del mismo signo y repelerse entre sí, por lo que se levanta. Este efecto puede presentarse cuando existe riesgo de una descarga eléctrica cercana, aunque no todas las descargas están precedidas por señales perceptibles.

Si llega a pasar durante una tormenta, es importante buscar refugio lo más pronto posible. La opción más segura es entrar a un lugar cerrado o a un auto y mantener las ventanas cerradas.

El Servicio Meteorológico Nacional de Estados Unidos (NWS) recomienda evitar las zonas abiertas, los cuerpos de agua, las cimas y la cercanía de árboles aislados. Si se perciben señales de peligro eléctrico, no se debe esperar a que comience a llover para buscar protección.

Ninguna postura al aire libre garantiza protección contra un rayo, por lo que la prioridad debe ser llegar a un refugio seguro lo antes posible.

El fenómeno tomó relevancia recientemente en redes sociales después de que se viralizara un video grabado en el Salar de Uyuni, en Bolivia. En las imágenes, algunos turistas chilenos muestran cómo su cabello se levanta mientras uno de los teléfonos celulares parece vibrar repetidamente.

Las imágenes han sido relacionadas con la presencia de electricidad estática en el ambiente y un posible riesgo de descarga eléctrica. Sin embargo, el video por sí solo no permite confirmar qué provocó la vibración del teléfono ni determinar si había una descarga próxima.

El Salar de Uyuni es una planicie abierta, por lo que la presencia de una tormenta eléctrica puede dejar a quienes se encuentran allí expuestos, sin refugios cercanos. Ante señales de un campo eléctrico intenso, la recomendación es abandonar la zona y buscar protección lo más rápido posible.