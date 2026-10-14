Ciencia y Tecnología

La NASA Ofrece 2.7 Millones de Pesos a Quien Solucione el Problema de la Estática en la Luna

La agencia espacial estadounidense pide ayuda para prevenir que una chispa cause un accidente en la Luna y ponga en riesgo a los astronautas

Ilustración de astronautas en la LunaLa NASA busca ayuda para combatir el problema de la electricidad estática en la Luna. Foto: NASA

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