Hombre que Fingía ser Jugador de la NFL Estafó a Mujeres por Más de un Millón de Dólares

Un hombre acusado de hacerse pasar por jugador de los San Francisco 49ers de la NFL presuntamente estafó a más de dos docenas de mujeres mediante falsas promesas y peticiones de dinero que habrían generado alrededor de 1.3 millones de dólares, según informaron las autoridades federales de Estados Unidos.

Se trata de Daejon Labrayae 'N', de 35 años, quien fue acusado formalmente por un gran jurado federal en Portland, Oregón, por conspiración para cometer presunto fraude electrónico, de acuerdo con un comunicado del Departamento de Justicia estadounidense publicado este 14 de octubre de 2026.

Según la investigación del Buró Federal de Investigaciones (FBI), Daejon Labrayae utilizaba aplicaciones de citas y redes sociales para crear perfiles con información personal y financiera falsa. En ellos se presentaba como jugador actual o retirado de la NFL, particularmente de los San Francisco 49ers, o como un inversionista inmobiliario adinerado.

De acuerdo con los documentos judiciales, el esquema comenzó en febrero de 2022 y se extendió hasta el arresto de Daejon Labrayae y su presunto cómplice, Taylor Jamie 'N', de 18 años, el 24 de agosto de 2026.

Daejon habría establecido relaciones sentimentales con varias mujeres y les decía que quería construir un futuro económico junto a ellas. Posteriormente, les ofrecía participar en supuestas oportunidades de inversión que prometían rendimientos elevados en poco tiempo.

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Su cómplice presuntamente colaboraba haciéndose pasar por asesor financiero de Daejon. Para reforzar la apariencia de legitimidad, ambos habrían utilizado aplicaciones telefónicas para mostrar saldos bancarios y cuentas de inversión ficticias, además de realizar videollamadas en las que exhibían ganancias falsas.

Las autoridades señalaron que algunas víctimas entregaron dinero para invertir, mientras que otras prestaron cantidades importantes o incluso solicitaron préstamos personales bajo la promesa de recibir el dinero de vuelta rápidamente.

Sin embargo, según la denuncia federal, las inversiones no existían. Ninguna de las víctimas identificadas e interrogadas reportó haber recibido ganancias, la devolución de su capital o información legítima sobre las supuestas cuentas de inversión.

Los registros financieros revisados por los investigadores indican que los acusados habrían recibido aproximadamente 1.3 millones de dólares. Hasta el anuncio inicial de los cargos, las autoridades habían identificado a 26 víctimas en California, Oregón, Washington e Idaho, aunque el FBI advirtió que podría haber más personas afectadas.

Los dos hombres fueron detenidos en el aeropuerto de Boise, Idaho, el 24 de agosto de 2026. Los investigadores señalaron que se encontraban en la zona para reunirse con posibles nuevas víctimas.

El Departamento de Justicia informó el 14 de octubre que Daejon Labrayae compareció ante un tribunal federal y se declaró no culpable. El acusado permanecerá detenido mientras avanza el proceso judicial, cuyo juicio con jurado está programado para comenzar el 15 de diciembre de 2026.

Si es declarado culpable, podría enfrentar una pena máxima de 20 años de prisión federal por el cargo de conspiración para cometer fraude electrónico, además de una multa de hasta 250 mil dólares, conforme al comunicado oficial.

El FBI pidió a cualquier persona que tenga información relacionada con el caso que la comparta a través de su portal oficial.

PT