Internacional

Hombre que Fingía ser Jugador de la NFL Estafó a Mujeres por Más de un Millón de Dólares

Habría engañado a 26 mujeres con falsas promesas de amor e inversiones, según el FBI

49ers de San FranciscoFoto: Cuartoscuro
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