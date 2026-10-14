Internacional

Keiko Fujimori Designa a Hijo de Vargas Llosa como Nuevo Embajador de Perú en EUA

Vargas Llosa es amigo del periodista y excandidato presidencial Espá, al que Fujimori nombró a la par ministro de Relaciones Exteriores

Keiko Fujimori Designa a Hijo de Vargas Llosa como Nuevo Embajador de Perú en EUAKeiko Fujimori, presidenta de Perú, junto al escritor y periodista Álvaro Vargas Llosa, hijo del Nobel de Literatura de 2010 Mario Vargas Llosa, nuevo embajador en EUA. Foto: EFE

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