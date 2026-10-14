Familia del Papa León XIV con Amplios Antecedentes de Cáncer; Incluidos su Madre y Hermano

El papa León XIV celebró una misa desde el cuarto donde está internado, en el décimo piso del hospital Gemelli de Roma, según indicó una fuente a la agencia AFP. El sumo pontífice se recupera de una operación donde se extirpó un adenocarcinoma pulmonar. Tras la cirugía, se ha dado a conocer que su familia tiene antecedentes de cáncer.

Este miércoles, el papa León XIV se ha levantado ya de la cama y ha caminado, tras la intervención quirúrgica donde se le extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho. Las pruebas posoperatorias apuntan hacia una evolución normal, según sus médicos.

En este momento, la Santa Sede espera los resultados de la biopsia para determinar si el cáncer se ha extendido. La espera puede prolongarse más de 10 días.

En medio de la espera, el sumo pontífice, de 71 años, ha desayunado, comido y realizado fisioterapia respiratoria. El Vaticano afirma que el papa “está animado”, pero una fuente afirmó a la agencia AFP reconoció que el episodio ha sido “un shock para todos”. “Estamos a la espera de ver cómo evoluciona la situación”, añadió la fuente.

Las pruebas adicionales determinarán el estadio exacto de la enfermedad. En función de los resultados, se definirán los posibles tratamientos, como la radioterapia. No obstante, de momento el pronóstico es positivo.

Ante la operación del papa, se ha dado a conocer que su propio hermano mayor también libra en este momento una batalla con el cáncer. Louis Prevost fue diagnosticado con un mieloma múltiple.

Este tipo de cáncer afecta a la sangre, específicamente en las células plasmáticas. Estas células se forma en la médula ósea y son clave para el sistema inmune.

Louis Prevost fue diagnosticado con cáncer por primera vez en 2017. Dos años después se recuperó gracias a un tratamiento con células madre.

Otro familiar del papa León XIV que sufrió cáncer fue su propia madre. Mildred Agnes Martínez falleció en 1990 debido a esta enfermedad, a los 78 años.

Aunque algunos reportes señalan que su padre, Louis Marius Prevost, también murió en 1997 por esta enfermedad, registros lo descartan, ya que indican que Louis Prevost falleció en el condado de Cook por causas naturales.