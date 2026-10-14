Internacional

Familia del Papa León XIV con Amplios Antecedentes de Cáncer; Incluidos su Madre y Hermano

Mientras el papa León XIV oficia una misa desde el hospital donde se recupera, su hermano libra otra batalla contra el cáncer

Papa León XIVFamilia del papa León XIV tiene antecedentes de cáncer. Foto: Reuters
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