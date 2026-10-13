Internacional

Diagnostican al Papa León XIV con Adenocarcinoma Pulmonar, ¿Qué Es Esta Enfermedad?

Después de una intervención quirúrgica, el Vaticano reveló que el diagnostico, un tipo de cáncer que ataca a las células gladulares

Papa León XIVPapa León XIV es diagnosticado con adenocarcinoma. Foto: Reuters

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