Diagnostican al Papa León XIV con Adenocarcinoma Pulmonar, ¿Qué Es Esta Enfermedad?

El papa León XIV ha sido diagnosticado con un adenocarcinoma pulmonar. Te explicamos en qué consiste este padecimiento y qué expectativas tienen los médicos que han atendido al sumo pontífice en el Vaticano.

Este martes, el papa fue sometido a una intervención quirúrgica de 90 minutos donde se le extirpó un fragmento del pulmón derecho. Ante la detección de la masa cancerígena, los médicos optaron por retirar el lóbulo inferior.

“Para garantizar que el procedimiento fuera radical, se extirpó el lóbulo inferior del pulmón derecho”, explicó el Vaticano en un comunicado. Además, la Santa Sede confirmó: “el diagnóstico de un adenocarcinoma pulmonar, tal como se sospechaba a partir de las pruebas preoperatorias”.

Según el mismo comunicado, el papa “despertó con normalidad” después de la operación y ha regresado a su habitación en la décima planta del hospital Gemelli de Roma.

Según señaló la agencia AFP, una fuente del Vaticano reveló que el papa había pedido la cena, lo que ha sido interpretado como un buen signo.

“El Santo Padre estuvo en el quirófano alrededor de tres horas, y la duración de la operación en sí fue de unos 90 minutos. La intervención fue un éxito y no hubo complicaciones”, indicó el comunicado.

El pontífice fue hospitalizado poco después de que se le detectara un nódulo en el pulmón. La intervención ocurre a pocas semanas de un viaje a Sudamérica. Inicialmente programado del 6 al 17 de noviembre, la gira incluye a Uruguay, Argentina y Perú. Este último país es de una importancia mayúscula para León XIV pues fue por ocho años obispo de Chiclayo.

El adenocarcinoma pulmonar es un tipo de cáncer donde las células cancerígenas atacan aquellas dedicadas a la producción de mucosa, saliva o grasa. La mayoría de los casos de cáncer de mama, colon, pulmón y próstata corresponden a adenocarcinomas. Este padecimiento se engloba en el cáncer de células no pequeñas, que representa el 80% de los casos detectados en pulmón.

Según la Sociedad Estadounidense de Cáncer, el cáncer de células no pequeñas en el pulmón tiene una tasa de supervivencia del 67% cuando es detectado en una etapa temprana.

El papa León XIV ha sido diagnosticado cuando el adenocarcinoma estaba en una etapa “localizada”, donde no hay signos de que el padecimiento se haya propagado fuera del pulmón.

A este diagnóstico oportuno se debe añadir que los médicos del hospital Gemelli optaron por revomer todo el lóbulo inferior. Este enfoque aumenta significativamente las posibilidades de que el sumo pontífice se recupere exitosamente.