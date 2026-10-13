Internacional

Cáncer y Otras Enfermedades que Marcaron los Pontificados de los Últimos Papas

En más de medio siglo, la postura del Vaticano sobre la salud de los papas ha dado un giro radical

Cáncer y Otras Enfermedades de los Últimos Papas que Marcaron sus PontificadosUna gaviota vuela en la Plaza de San Pedro, en el Vaticano. Foto: Reuters
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