El Vaticano Confirma que el Papa León XIV fue Diagnosticado con Cáncer de Pulmón

El Papa León XIV fue diagnosticado con adenocarcinoma pulmonar, un tipo de cáncer de pulmón que se origina en las células glandulares, informó este martes la Oficina de Prensa de la Santa Sede. El diagnóstico se confirmó durante la cirugía torácica a la que se sometió por la tarde en el Hospital Gemelli.

El examen del tejido que se realizó durante la operación confirmó lo que se sospechaba a partir de los estudios previos. A León XIV le extirparon el lóbulo inferior del pulmón derecho.

El Papa estuvo en el quirófano aproximadamente tres horas, mientras que la operación en sí duró unos 90 minutos. Los médicos informaron en el boletín que la intervención fue un éxito y que no hubo complicaciones. Previamente, la Oficina de Prensa de la Santa Sede había adelantado en su canal de Telegram que la operación concluyó con éxito, en el plazo y de la forma previstos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. El Vaticano Confirma que el Papa León Padece Cáncer de Pulmón Tras ser Intervenido

León XIV despertó sin problemas después de la cirugía y, tras un breve periodo de observación, regresó a su habitación en la décima planta del hospital, según el boletín. De acuerdo con AP, que cita a la Oficina de Prensa de la Santa Sede, no ocupa el apartamento reservado a los papas en ese piso, que está en remodelación, sino una habitación cercana.

Horas antes de la operación, el Papa llegó caminando al Gemelli por la entrada principal y saludó a decenas de personas que se habían reunido para recibirlo.

El domingo, durante la oración del mediodía, el pontífice reveló el hallazgo de un nódulo pequeño y localizado, y anunció que se lo extirparían. La Santa Sede ha señalado que el nódulo se detectó en revisiones periódicas. Es el primer problema de salud mayor que se divulga públicamente en sus 17 meses de pontificado.

El Vaticano canceló el lunes todas las audiencias del Papa hasta el 20 de octubre. León XIV tiene programado un viaje a Uruguay, Argentina y Perú del 6 al 17 de noviembre.

"Ha decidido operarse pronto para no cambiar sus planes de futuros viajes al extranjero, así que no hay por qué preocuparse, no es una emergencia", dijo el lunes el cardenal de Tokio Tsutomu Kikuchi, quien vio al Papa ese día.

Hasta ahora no se han dado a conocer el estadio de la enfermedad, el tratamiento que seguirá el pontífice, el tiempo que permanecerá hospitalizado ni el de su recuperación.

Según el boletín que firman los médicos Luigi Carbone y Stefano Margaritora, la extirpación se hizo mediante una técnica asistida por video y buscó que la intervención fuera radical, es decir, que retirara por completo el tejido afectado.

El equipo quirúrgico estuvo encabezado por el profesor Stefano Margaritora, jefe de cirugía torácica del Gemelli, con la colaboración de Elisa Meacci, María Teresa Congedo y Leonardo Petracca Caravella. El equipo de anestesiología lo integraron Massimo Antonelli, Giovanni Punzo y Giuseppe Bello.

Con información de N+ y AP.

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