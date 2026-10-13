Internacional

El Vaticano Confirma que el Papa León XIV fue Diagnosticado con Cáncer de Pulmón

Las audiencias del pontífice, de 71 años, están canceladas hasta el 20 de octubre

El Vaticano Confirma que el Papa León XIV fue Diagnosticado con Cáncer de PulmónEl Papa León XIV fue diagnosticado este martes 13 de octubre. Foto: AP / Archivo

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