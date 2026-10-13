Maquinaria del Metro Provocó Caída de Puente Peatonal en Monterrey, Nuevo León

El traslado de maquinaria pesada destinada a las obras del Metro de Monterrey provocó el colapso de un puente peatonal sobre la avenida Constitución, luego de que la unidad de carga que la transportaba impactara la estructura.

El vehículo involucrado porta un rótulo de la empresa Mota-Engil y circulaba por los carriles exprés de Constitución con dirección al puente de Venustiano Carranza, cuando ocurrió el accidente.

El incidente se registró entre Félix U. Gómez y Rafael Ramírez, donde parte de la estructura de concreto cayó sobre la vialidad y alcanzó a un automóvil particular.

De acuerdo con Protección Civil de Monterrey, tras el arribo de los cuerpos de auxilio, se confirmó que un Volkswagen Virtus presentó daños materiales en el cofre. Las autoridades descartaron personas lesionadas a consecuencia del desplome.

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La unidad de carga transportaba equipo utilizado para la construcción del sistema de transporte Metro, uno de los proyectos de infraestructura que se desarrollan en la zona metropolitana.

El colapso del puente obligó al cierre completo de los carriles exprés de la avenida Constitución, mientras las corporaciones de emergencia atendían el incidente y se realizaban las acciones correspondientes para mantener la seguridad en el área.

Al sitio acudieron elementos de Protección Civil de Monterrey y del Estado, Movilidad Monterrey, Cruz Roja y el Centro Regulador de Urgencias Médicas (CRUM).

El accidente ocurrió durante las maniobras de traslado de maquinaria pesada hacia el puente de Venustiano Carranza, por lo que la unidad quedó en el centro de las acciones relacionadas con el derribo de la estructura peatonal.

Luego de registrarse este hecho, el gobernador Samuel García habló al respecto a través de sus redes sociales donde señaló que "una maquinaria operada por el consorcio Mota-Engil cometió un error operativo que provocó el colapso del puente peatonal municipal y dañó un vehículo que transitaba por la vialidad".

Agregó que el consorcio asumió la responsabilidad total de los hechos ocurridos y se hará cargo de la reparación del puente peatonal, así como lo correspondiente a las personas afectadas por el colapso. Y destacó que este accidente no afecta la construcción de las nuevas líneas del Metro de Monterrey.