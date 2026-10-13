Accidentes

Maquinaria del Metro Provocó Caída de Puente Peatonal en Monterrey, Nuevo León

Durante el traslado de equipo para las obras de infraestructura en Monterrey, una unidad de carga de la empresa Mota-Engil se vio involucrada en un accidente.

Caída de puente peatonalCaída de puente peatonal. Foto: Franco Rangel

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Puente peatonal colapsó en Monterrey tras impacto de maquinaria del Metro. Dos conductores resultaron golpeados tras caída.

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