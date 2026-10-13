Se Forma la Tormenta Tormenta Tropical Trudy en el Pacífico Mexicano

La tormenta tropical Trudy se formó esta tarde en el Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.

Se prevé que Trudy se intensifique rápidamente a un huracán mayor en los próximos días.

"Los residentes del suroeste y centro-occidente de México deben monitorear el avance de Trudy", alertó la agencia estadounidense.

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"Hay un riesgo creciente de impactos del viento, lluvia y marejada ciclónica, pero es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la longitud de estos impactos", informó el NHC.

De acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, como huracán, Trudy alcanzará la categoría 4 la mañana del próximo viernes.

Posteriormente, se degradará a categoría 3 hasta disiparse en aguas del Pacífico mexicano.

AMP