Se Forma la Tormenta Tormenta Tropical Trudy en el Pacífico Mexicano
Se prevé que Trudy se intensifique rápidamente a un huracán mayor en los próximos días
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La tormenta tropical Trudy se formó esta tarde en el Pacífico mexicano, informó el Centro Nacional de Huracanes (NHC) de Estados Unidos.
Se prevé que Trudy se intensifique rápidamente a un huracán mayor en los próximos días.
"Los residentes del suroeste y centro-occidente de México deben monitorear el avance de Trudy", alertó la agencia estadounidense.
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"Hay un riesgo creciente de impactos del viento, lluvia y marejada ciclónica, pero es demasiado pronto para determinar la ubicación exacta o la longitud de estos impactos", informó el NHC.
De acuerdo con los pronósticos del Sistema Meteorológico Nacional (SMN) de la Conagua, como huracán, Trudy alcanzará la categoría 4 la mañana del próximo viernes.
Posteriormente, se degradará a categoría 3 hasta disiparse en aguas del Pacífico mexicano.
AMP