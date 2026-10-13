Pronóstico del tiempo

Se Forma la Tormenta Tormenta Tropical Trudy en el Pacífico Mexicano

Se prevé que Trudy se intensifique rápidamente a un huracán mayor en los próximos días

La tormenta tropical Trudy. Foto: NOAALa tormenta tropical Trudy. Foto: NOAA

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