Nueva Ejecución o Prisión: ¿Qué Pasará con Christa Pike tras Sobrevivir a Inyecciones Letales?

El caso de Christa Pike, mujer que sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennesee, Estados Unidos, continúa dando de qué hablar, y las personas se preguntan qué pasará con ella, luego de las ejecuciones fallidas.

Recientemente, la presa estadounidense recibió el alta médica del hospital de Nashville donde se encontraba ingresada, por lo que fue trasladada de nuevo al Centro Debra K. Johnson, principal prisión para mujeres en el estado de Tennessee.

Sin embargo, a pesar de haber salido del hospital, Pike, de 50 años, seguirá recibiendo atención médica en la cárcel, donde continuarán haciendo un seguimiento de su estado de salud, por lo que ahora la pregunta es si volverá a ser condenada a muerte.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. 'Seguía Respirando': ¿Cómo Sobrevivió Christa Pike a Ejecución en Tennessee, EUA?

¿Por qué no murió Christa Pike?

El pasado 30 de septiembre la mujer sobrevivió a la aplicación de dos inyecciones de pentobarbital, un barbitúrico que actúa como depresor del sistema nervioso central.

Los testigos reportaron que, después de recibir la primera dosis de pentobarbital, Pike levantó la cabeza y manifestó al personal penitenciario que sentía una fuerte sensación de ardor en el brazo.

Al no producirse su muerte, aproximadamente una hora después se administró una segunda dosis del mismo medicamento. Sin embargo, según los testimonios de los periodistas presentes, Pike continuó respirando después de esta segunda aplicación.

Debido a esto, las autoridades decidieron suspender su ejecución e ingresarla en un hospital donde estuvo varios días inconsciente. Como resultado de su ejecución fallida, Pike tiene un coágulo sanguíneo en un brazo, ha desarrollado neumonía y no puede tragar, de acuerdo con lo que han dicho sus abogados.

El Departamento de Correcciones de Tennessee sostuvo que el personal siguió el protocolo estatal aprobado para las ejecuciones y señaló que dicho procedimiento no permite realizar acciones adicionales después de completar las dos aplicaciones previstas.

¿Christa Pike será ejecutada nuevamente?

Después de la ejecución fallida y de que la mujer regresara a prisión, aún no se ha definido si Christa Pike volverá a ser ejecutada. Sin embargo, sus abogados ya se preparan para una larga batalla legal para evitar que se haga un segundo intento de ejecución.

De acuerdo con información de CNN, si las autoridades deciden realizar una nueva ejecución, el fiscal general de Tennessee tendría que solicitar al tribunal supremo del estado que establezca una fecha para llevarla a cabo.

Sin embargo, primero se debería determinar si Pike es mentalmente competente para ser ejecutada, es decir, si es consciente de su situación y comprende el motivo de su condena, pero hasta el momento sus lesiones y grado de recuperación son inciertos.

PPP