Internacional

Nueva Ejecución o Prisión: ¿Qué Pasará con Christa Pike tras Sobrevivir a Inyecciones Letales?

Luego de que Christa Pike saliera del hospital, sus abogados se preparan para una nueva batalla legal y esto se sabe sobre el caso

Conoce Qué Pasará con Christa Pike tras Sobrevivir a Inyecciones LetalesChrista Pike sobrevivió a dos inyecciones letales en Tennesee, Estados Unidos. Foto: Reuters
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