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El Papa León XIV Participa en Misa durante su Recuperación por Cirugía

El Vaticano prevé que el pontífice permanezca ingresado durante aproximadamente una semana

Papa León XIV ofrece misaPapa León XIV ofrece misa. Foto: X @vaticannews_es

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León XIV se recupera tras extirpación de un lóbulo pulmonar. El Papa sigue en el hospital, pero ya camina y come con normalidad. Más detalles sobre su evolución.

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