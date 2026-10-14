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Actualizan Estado de Salud del Papa León XIV: Inicia Fisioterapia Respiratoria

El sumo pontífice ha comenzado a caminar y ha reanudado su alimentación habitual tomando el desayuno y el almuerzo

Papa León XIV a su llegada al hospital Gemelli de RomaPapa León XIV a su llegada al hospital Gemelli de Roma. Foto @@vaticannews_es

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El Papa León XIV muestra evolución postoperatoria normal tras cirugía pulmonar. Inicia fisioterapia, camina y retoma su dieta. Más información sobre su recuperación.

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