Detienen a Dos Presuntos Secuestradores de un Conductor de Plataforma en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla (FGE) informó que detuvo a Ismael ‘N’, de 23 años de edad, y Víctor Manuel ‘N’, de 29, por su probable participación en el delito de secuestro exprés cometido en agravio de un conductor de plataforma digital en la capital poblana.

De acuerdo con la investigación, el 11 de octubre de 2026 la víctima acudió a prestar un servicio solicitado por dos hombres. Al concluir el recorrido, uno de ellos presuntamente la amagó con un arma y la obligaron a pasar a la parte trasera del vehículo, mientras continuaban circulando y la despojaban de sus pertenencias.

Tras quitarle sus objetos de valor, la víctima fue trasladada por Ismael ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’ a otra unidad, mientras un tercer hombre se llevó su automóvil con rumbo desconocido.

Durante aproximadamente cinco horas, la víctima permaneció privada de la libertad y fue interrogada sobre la posible existencia de un sistema de geolocalización en el vehículo y sobre información de sus familiares.

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Alrededor de las 23:05 horas fue liberada y solicitó apoyo a elementos de la Policía Municipal que realizaban patrullajes en la zona, quienes dieron seguimiento a los probables responsables y lograron detener a dos de ellos.

Los detenidos fueron puestos a disposición del Ministerio Público. Como parte de la intervención se aseguró una camioneta, un arma de diábolos, una sudadera y dos identificaciones pertenecientes a la víctima.

El lunes 12 de octubre se decretó la prisión preventiva oficiosa de Ismael ‘N’ y Víctor Manuel ‘N’, en tanto continúan los actos de investigación para la judicialización del caso y determinar su situación legal.

Por último, la FGE Puebla aseguró que continuará con las investigaciones para esclarecer plenamente los hechos, determinar la participación de otras personas y procurar justicia en favor de la víctima.

Con información de N+

GMAZ