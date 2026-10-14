Seguridad

Detienen a Dos Presuntos Secuestradores de un Conductor de Plataforma en Puebla

Ismael 'N' y Víctor Manuel 'N' habrían atracado y retenido a la víctima por un lapso de cinco horas antes de ser liberada en la capital poblana

Detenidos Ismael N Víctor Manuel Secuestro Exprés Conductor Plataforma PueblaIsmael 'N' y Víctor Manuel 'N' fueron presentados ante el Ministerio Público. Foto: X @FiscaliaPuebla

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Dos hombres arrestados por secuestro exprés de un conductor en Puebla. La víctima fue liberada tras cinco horas. La FGE busca esclarecer los hechos y justicia para la víctima.

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