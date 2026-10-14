Frustran Robo de Tráiler en Puebla; Autoridades Detienen a un Hombre tras el Asalto

Elementos de la Guardia Nacional y policías municipales lograron frustrar el robo de un tráiler en el municipio de Cuautlancingo en Puebla.

Los números de emergencias recibieron una llamada en la que alertaban que delincuentes habían asaltado al operador de la unidad en el Antiguo Camino a San Lorenzo Almecatla.

De inmediato el cuerpo de seguridad montó un operativo para ubicar el tractocamión y dar con los responsables; minutos después encontraron el tráiler y lograron detener a uno de los presuntos delincuentes.

El hombre fue puesto a disposición del Ministerio Público en donde continuara su proceso legal. Ante este resultado por una acción oportuna, las autoridades hacen un llamado a la sociedad a reportar los hechos delictivos al número de emergencias 9-1-1 para poder actuar en tiempo y forma.

Respecto a los resultados de seguridad, se dio a conocer que un total de 122 personas han sido detenidas y 97 vehículos con reporte de robo fueron recuperados gracias a los operativos realizados en Puebla del primero al 10 de octubre de 2026.

De acuerdo con el informe presentado por el Gobierno Estatal, durante este periodo se llevaron a cabo 287 acciones operativas para combatir la delincuencia en distintos puntos de la entidad.

De las 122 personas detenidas, 71 fueron puestas a disposición del fuero común, 16 del fuero federal y 12 presentadas ante un Juez calificador.

Además de la recuperación de 97 unidades con reporte de robo, las corporaciones de seguridad lograron el aseguramiento de otros 41 vehículos.

Denunciar el robo de vehículos de forma oportuna puede agilizar a la localización de ellos antes de que llegaran a salir de la entidad o que sean desvalijados por los delincuentes.

Con información de N+

MCS