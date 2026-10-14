Seguridad

Frustran Robo de Tráiler en Puebla; Autoridades Detienen a un Hombre tras el Asalto

La unidad fue recuperada en Coronango tras el reporte de un atraco contra el operador en el Antiguo Camino a San Lorenzo Almecatla

Recuperan tráiler tras un asalto en Puebla.Recuperan tráiler robado en Coronango, Puebla. Foto: N+

Escucha este artículo

00:00
-00:00

Destacado

Guardia Nacional y policías recuperan un tráiler robado en el municipio de Cuautlancingo en Puebla, autoridades hacen llamado para realizar denuncias.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+
Frustran Robo de Tráiler en Puebla; Autoridades Detienen a un Hombre tras el Asalto | N+