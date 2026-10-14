Seguridad

Detienen a Sujeto con Una Pistola sin Licencia en Autopista México-Puebla

Marco 'N' fue arrestado en el tramo carretero a la altura del municipio poblano de Huejotzingo en posesión del arma de fuego y cartuchos útiles

Detenido Marco N Portación Ilegal Arma Fuego Pistola Huejotzingo Autopista México PueblaMarco Antonio 'N' fue arrestado a la altura de Huejotzingo. Foto: X @FGR_Pue

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Detenido en la autopista México-Puebla con pistola sin licencia. Marco 'N' fue arrestado en Huejotzingo por portar arma de uso exclusivo militar. Descubre más sobre este caso.

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