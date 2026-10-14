Detienen a Sujeto con Una Pistola sin Licencia en Autopista México-Puebla

La Fiscalía General de la República (FGR) informó que cumplimentó una orden de aprehensión contra Marco ‘N’, por su probable participación en la comisión del delito de portación de arma de fuego de uso exclusivo de las Fuerzas Armadas.

La Fiscalía Especializada de Control Regional (FECOR) en el estado inició la investigación, derivado de que, en el municipio de Huejotzingo, elementos de la Policía Federal Ministerial detuvieron al sujeto, a la altura del kilómetro 100+900 de la autopista México-Puebla.

Al momento de la detención, los policías aseguraron una pistola con su cargador abastecido con cartuchos útiles, sin que contara con la autorización correspondiente.

La Policía Federal Ministerial cumplimentó la orden de aprehensión, luego de que Marco ‘N' fuera declarado sustraído de la acción de la justicia, debido a la incomparecencia a la audiencia de verificación de la subsistencia o revocación del beneficio de la condena condicional.

En otro caso, un hombre que iba armado en la Avenida Nacional Norte esquina con calle Gonzalo de la zona de Casablanca del municipio de Amozoc fue detenido por policías al no contar con la licencia correspondiente.

Personal de la Secretaría de Marina (Semar), junto con elementos municipales llevaban a cabo recorridos de vigilancia y detectaron al sujeto quien iba a bordo de una motocicleta sin placas de circulación.

Al realizarle la inspección correspondiente se le detectó un arma de fuego tipo revólver calibre 38 especial y seis cartuchos útiles. Por esto, la unidad y el varón fueron asegurados y presentados ante las autoridades correspondientes.

Con información de N+

GMAZ