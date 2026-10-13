Seguridad

Detienen a Adolescente por Presunto Abuso de Mujer Menor de Edad en Puebla

El hoy vinculado a proceso habría cometido las agresiones contra la víctima en un terreno baldío ubicado en el municipio de San Salvador El Verde

Vinculado a Proceso Adolescente Abuso Sexual Mujer Menor Edad San Salvador El Verde PueblaLa agresión habría ocurrido en un terreno baldío de San Salvador El Verde. Foto: N+ | Ilustrativa

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La FGE de Puebla vincula a proceso a un adolescente por violación equiparada a una menor. El incidente ocurrió en San Salvador El Verde.

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