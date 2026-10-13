Detienen a Adolescente por Presunto Abuso de Mujer Menor de Edad en Puebla

La Fiscalía General del Estado de Puebla dio a conocer que obtuvo la vinculación a proceso de un adolescente por su probable responsabilidad en el delito de violación equiparada, en agravio de una adolescente.

Dicho proceso legal se deriva de hechos ocurridos en San Lucas El Grande, la junta auxiliar más poblada del municipio poblano de San Salvador El Verde.

De acuerdo con la investigación, los hechos ocurrieron el pasado 10 de abril de 2026, cuando la víctima fue agredida sexualmente en un terreno baldío ubicado en la carretera federal México–Puebla, en dicha localidad.

Este sábado 10 de octubre de 2026, al celebrarse la continuación de la audiencia inicial derivada del cumplimiento de una orden de aprehensión, en la que la autoridad judicial resolvió vincular a proceso al adolescente e imponerle como medida cautelar el internamiento preventivo.

Por último, la FGE Puebla informó que continuará con los actos de investigación correspondientes para fortalecer el proceso penal y procurar justicia en favor de la víctima adolescente.

Con información de N+

GMAZ