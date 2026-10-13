Sujeto le Colocó Solvente a su Sobrina de 8 Años para Abusar de Ella en Puebla

Bruno Francisco 'N' fue declarado culpable por el delito de violación equiparada cometido en agravio de una menor de edad ocurrido en la colonia El Chamizal de la ciudad de Puebla, por lo que fue sentenciado a 12 años en prisión.

La Fiscalía General del Estado (FGE) acreditó la responsabilidad penal del acusado por lo que el Tribunal de Alzada confirmó la resolución y la autoridad jurisdiccional declaró formalmente la sentencia privativa de la libertad dictada en su contra.

De acuerdo con las investigaciones, la niña de entonces ocho años de edad había acudido a la vivienda de su tío político identificado como Bruno Francisco 'N', para recoger unos útiles escolares. En ese momento, el hoy sentenciado cerró la puerta y la condujo a una recámara apartada a base de engaños.

El hombre le colocó una tela impregnada con solvente en el rostro para inmovilizarla y posteriormente abusó de ella. El sujetó amenazó a la menor con atentar contra su hermana si revelaba lo que había cometido, por lo que la víctima decidió no contarle a nadie sobre lo que vivió. Fue hasta su etapa adulta que la agraviada levantó la voz y acudió ante el agente del Ministerio Público para presentar la denuncia penal correspondiente.

Derivado a los hechos, la Fiscalía Especializada en Investigación de Delitos de Violencia de Género contra las Mujeres abrió una carpeta de investigación con perspectiva de género y de infancia.

El testimonio de la afectada, así como dictámenes en medicina legal, psicología, criminología y trabajo social, los cuales corroboraron la afectación psicoemocional, los vestigios físicos de la agresión y la autoría material del agresor, fueron desahogados ante el Tribunal Unitario de Enjuiciamiento.

Dado a que se acredito la responsabilidad penal de Bruno Francisco 'N' por el abuso en agravio de su sobrina, y a que se resolvió el recurso de apelación, el Segundo Tribunal de Alzada Colegiado en Materia Penal confirmó de manera unánime la condena de primera instancia, quedando firme la pena de 12 años de prisión y una multa equivalente a 255 días de salario mínimo vigente al momento de los hechos, la suspensión de sus derechos civiles y políticos, la negativa al beneficio de conmutación de sanciones y la condena a la reparación del daño moral y material.

Por su parte, la Fiscalía General del Estado de Puebla reiteró su compromiso de investigar y sancionar todo delito que vulnere la libertad, la seguridad sexual y los derechos de niñas, niños y adolescentes en la entidad.

Con información de N+

MCS