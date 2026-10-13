Seguridad

Sujeto le Colocó Solvente a su Sobrina de 8 Años para Abusar de Ella en Puebla

Bruno Francisco 'N' fue sentenciado a prisión por el delito cometido en agravio de una menor en la colonia El Chamizal

Bruno Francisco 'N' sentenciado por abuso en Puebla.La Fiscalía de Puebla obtiene sentencia condenatoria en contra de Bruno Francisco 'N'. Foto: N+

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Bruno Francisco 'N' fue sentenciado a 12 años a prisión por abusar de su sobrina cuando tenía ocho años de edad; su denuncia en la etapa adulta fue clave para obtener justicia.

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