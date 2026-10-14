Titular de la SRE Comparece Ante el Senado y Habla de Seguridad, UE, Inversión y Consulados

El secretario de Relaciones Exteriores, Roberto Velasco Álvarez, compareció este 14 de octubre, a las 11:00 horas, ante el pleno del Senado de la República en la glosa del Segundo Informe de Gobierno —el análisis que el Congreso hace del informe, con la presencia de integrantes del gabinete— y rindió cuentas del año de la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE): afirmó que México coopera con Estados Unidos en seguridad sin subordinación y destacó los acuerdos con la Unión Europea, las inversiones facilitadas por las embajadas y la ampliación de los servicios consulares.

Sobre la relación con Estados Unidos, Velasco dijo que el diálogo y la cooperación abarcan todos los campos, de manera especial la seguridad, y que se sustentan en cuatro principios: respeto a la soberanía e integridad territorial, responsabilidad compartida y diferenciada, respeto y confianza mutua, y cooperación sin subordinación.

En ese terreno, el titular de la SRE aseguró que los decomisos mensuales de fentanilo en la frontera sur de ese país disminuyeron 67 % entre octubre de 2024 y agosto de 2026, de acuerdo con la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos, lo que a su juicio refleja un menor flujo de esa droga. Dijo también que los encuentros irregulares en la frontera norte se redujeron 97 % respecto de su máximo de 2023; que México capturó a cinco integrantes de la lista de los 10 fugitivos más buscados por el Buró Federal de Investigaciones (FBI), un resultado que calificó de sin precedente en la región, y que retiró de circulación más de 35 mil armas de fuego.

Velasco afirmó que "cooperación y soberanía avanzan juntas: cooperamos más que nunca y decidimos siempre como mexicanos".

El secretario describió la política exterior como una política de Estado sustentada en las doctrinas Juárez, Carranza y Estrada, que, dijo, el gobierno reafirma y actualiza, y sostuvo que la soberanía y el interés nacional no se negocian. Planteó que, para un país con una historia marcada por invasiones e intervenciones extranjeras, el derecho internacional es su principal arma, y distinguió la firmeza de la estridencia al señalar que la Cancillería mexicana sabe que la firmeza se ejerce con serenidad. Calificó el contexto mundial como uno de los momentos de mayor complejidad para la diplomacia mexicana.

En materia comercial, señaló que la SRE respaldó políticamente la revisión del acuerdo comercial con Estados Unidos, una negociación que, según dijo, avanza en su propio carril y que la Cancillería acompaña con interlocución permanente ante el Departamento de Estado y desde la Embajada de México en Washington. Afirmó que México tiene hoy las menores tasas arancelarias entre los socios comerciales de ese país y registra un crecimiento histórico de sus exportaciones.

Respecto a la Unión Europea, Velasco celebró la VIII Cumbre México–Unión Europea, en la que se firmaron el Acuerdo Global Modernizado y el Acuerdo Comercial Interino. Sostuvo que su entrada en vigor profundizará el acceso preferencial de México a un mercado de 450 millones de personas, y señaló que la Comisión Europea anunció que movilizará 5 mil millones de euros para proyectos estratégicos en el país.

En promoción económica, dijo que las embajadas facilitaron inversiones por más de 1,500 millones de dólares, y afirmó que la política exterior se mide en familias protegidas y empleos sostenidos.

En el ámbito consular, ante los casos de personas mexicanas lesionadas o fallecidas bajo custodia o durante operativos migratorios, explicó que se reforzaron las gestiones para esclarecer los hechos y exigir responsabilidades: la SRE envió 16 notas diplomáticas al Departamento de Estado y 20 denuncias a las fiscalías encargadas de las investigaciones, promovió investigaciones ante autoridades estadounidenses y mantuvo comunicación con la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos (ACNUDH).

Añadió que la red consular atendió 152,466 casos de protección y que en 2026 realizó, en promedio, 36 visitas diarias a centros de detención migratoria.

Velasco informó además que, por primera vez en la historia de la institución, la convocatoria de ingreso a la rama técnico-administrativa incluirá las cuatro lenguas indígenas más habladas por la comunidad mexicana en Estados Unidos: maya, mixteco, náhuatl y zapoteco. Según dijo, cerca de 500 mil connacionales de origen indígena podrán así ser atendidos por su consulado en su propia lengua.

El secretario definió al Servicio Exterior como un activo estratégico del Estado y expresó su gratitud y respaldo a sus integrantes, desde sus titulares hasta el personal local. Informó que la Secretaría revisa las condiciones del Servicio Exterior Mexicano y explicó el criterio de esa revisión: "quien cuida a los mexicanos en el exterior merece que su país también lo cuide".

Sobre otras relaciones bilaterales, Velasco indicó que el diálogo con el nuevo gobierno de Perú permitió restablecer las relaciones diplomáticas, y dijo que el vínculo con España atraviesa uno de sus mejores momentos: en abril, la presidenta Claudia Sheinbaum y el presidente Pedro Sánchez se reunieron en Barcelona y, en junio, la mandataria recibió en Palacio Nacional al rey Felipe VI.

Con información de N+.

CT