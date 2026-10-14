Política

Titular de la SRE Comparece Ante el Senado y Habla de Seguridad, UE, Inversión y Consulados

Informó que la Secretaría revisa las condiciones del Servicio Exterior Mexicano

Titular de la SRE Comparece Ante el Senado y Habla de Seguridad, UE, Inversión y ConsuladosRoberto Velasco Álvarez, secretario de Relaciones Exteriores. Foto: SRE

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