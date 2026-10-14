¿Hay Marcha de Trabajadores del IMSS Mañana? Esto Se Sabe

Las movilizaciones de trabajadores del sector salud realizadas esta semana provocaron afectaciones viales en avenidas como Insurgentes Sur, Cuauhtémoc y Paseo de la Reforma, en la Ciudad de México.

El pasado martes 13 de octubre, trabajadores activos y jubilados del IMSS se movilizaron en la capital para exigir mejoras en sus condiciones laborales y en los servicios médicos.

La concentración principal partió del Centro Médico Nacional Siglo XXI, ubicado en avenida Cuauhtémoc, en la colonia Doctores, con dirección a las oficinas centrales del instituto, en Paseo de la Reforma 476, colonia Juárez. La movilización provocó afectaciones a la circulación en vialidades de ambas zonas.

Entre las principales demandas de los manifestantes estuvieron el incremento salarial, el abastecimiento de medicamentos e insumos, mejores condiciones de trabajo y cambios relacionados con las prestaciones y el sistema de jubilaciones.

¿Trabajadores del IMSS anunciaron una nueva marcha?

Ante este panorama, para este jueves 15 de octubre, no se ha dado a conocer una nueva convocatoria de trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para realizar otra marcha en la Ciudad de México.

Este miércoles también se registraron movilizaciones relacionadas con el sector salud. Integrantes del Frente por la Justicia Laboral, que agrupa a distintas organizaciones sindicales, convocaron a una protesta para exigir el reconocimiento de sus derechos laborales y sindicales.

La concentración comenzó en la Unidad de Atención a la Salud de IMSS-Bienestar, ubicada en avenida Insurgentes Sur 1940, colonia Florida, alcaldía Álvaro Obregón. Los manifestantes tenían previsto trasladarse a las oficinas de coordinación del organismo, en Gustavo E. Campa 54, colonia Guadalupe Inn.

Entre sus demandas se encuentran el pago de prestaciones pendientes, el reconocimiento de sus estructuras sindicales y el respeto a la libertad de asociación.

FBPT