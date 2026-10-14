Marchas

¿Hay Marcha de Trabajadores del IMSS Mañana? Esto Se Sabe

Las protestas de trabajadores del sector salud se han realizado en distintos puntos de la Ciudad de México durante los últimos días y en otras entidades

Marcha IMSSTrabajadores del IMSS realizaron una marcha en CDMX. Foto: N+

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