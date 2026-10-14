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A Esta Hora Inicia Bloqueo en el Centro Histórico: Comuneros se Manifiestan en CDMX

Los manifestantes exigen el regreso y la libertad de 14 personas exiliadas y desplazadas de su comunidad

Protesta de Mujeres Mazatecas en CDMXProtesta de Mujeres Mazatecas en CDMX. Foto: Cuartoscuro | Archivo

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Protesta en CDMX: Comuneros de Eloxochitlán demandan justicia y el regreso de 14 exiliados. Actividades incluyen proyecciones y mitin. ¿Te unes al diálogo?

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