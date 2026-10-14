A Esta Hora Inicia Bloqueo en el Centro Histórico: Comuneros se Manifiestan en CDMX

Comuneros de Oaxaca protestarán este miércoles en calles del centro Histórico de la Ciudad de México (CDMX).

De acuerdo con autoridades capitalinas, se trata de comuneras y comuneros de Eloxochitlán de Flores Magón, Oaxaca, quienes exigen el regreso y la libertad de 14 personas exiliadas y desplazadas que llevan doce años fuera de su comunidad, el fin a la persecución judicial y a las órdenes de aprehensión en contra de indígenas mazatecas; así como la cancelación definitiva de los procesos penales injustos derivados de conflictos comunitarios de 2014.

Toma en consideración que, además, trabajadores del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) protestarán nuevamente hoy en la capital del país, para exigir mejores condiciones laborales y una atención médica digna para la población.

Hora y lugar de protesta de comuneros en CDMX

De acuerdo con información de la agenda de marchas y movilizaciones de la Secretaría de Seguridad Ciudadana (SSC) de la Ciudad de México, los comuneros se concentrarán a las 9:30 horas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (plantón de mujeres mazatecas), en Avenida José María Pino Suárez No. 2, colonia Centro Histórico, alcaldía Cuauhtémoc.

Como parte de sus actividades proyectarán documentales y cortometrajes, a las 9:30 horas. Pasado el mediodía realizarán un mitin y rueda de prensa.

Se prevé que a esta protesta se sumen otras organizaciones en apoyo, entre ellas el Colectivo Híjar, Sueña Dignidad y Ojos de Perro vs la Impunidad.

Con información de N+

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