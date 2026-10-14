Habrá Bloqueos de Trabajadores IMSS Mañana 14 de Octubre 2026: Calles y Ruta de Marcha en CDMX

Este miércoles 14 de octubre 2026 continuarán los bloqueos y marchas de los trabajadores del IMSS en la Ciudad de México, luego de las múltiples protestas que se registraron en varios estados del país el martes. Si quieres saber por qué puntos de la capital sí y no pasar mañana, te compartimos las calles cerradas y la ruta prevista para las manifestaciones, así como las rutas alternas.

A casi una semana de que estallaron las manifestaciones por parte del personal del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) con la exigencia de aumento salarial y abastecimiento de insumos, este miércoles se llevará a cabo la consulta para el incremento de sueldos.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Personal Médico del IMSS en Xalapa se Manifestan; Exigen Aumento Salarial

Al menos tres sindicatos se han sumado a lo que sería una nueva protesta de gran convocatoria. Además, se espera que esta movilización se replique en algunos otros estados de la República, con el cierre de las 23 coordinaciones estatales de IMSS-Bienestar, según anunciaron, para exigir el pago de prestaciones adeudadas y el fin de lo que consideran injerencia de las autoridades del organismo en la vida sindical.

¿A qué hora es la marcha de trabajadores del IMSS del 14 de octubre 2026 en CDMX?

Las protestas y bloqueos en vialidades de este miércoles comenzarán a las 8:00 horas, por lo que se prevé que se generen complicaciones viales debido al cruce con los horarios de ingreso a oficinas y escuelas.

De acuerdo con la información compartida por el Sindicato Mexicano de Salud (Simesa), la Fuerza Independiente de Trabajadores de la Salud (Fintras) y el Sindicato Nacional Independiente de Trabajadores de Salud (Sinaitsa), agrupaciones que integran el Frente por la Justicia Laboral, la convocatoria está agendada para las 8:00 horas, pero hasta el momento no se ha confirmado a qué hora partirá la marcha.

No obstante, debido a la distancia, se espera que esta manifestación se extienda por alrededor de una hora, de acuerdo con la agenda de protestas anunciadas.

¿Dónde habrá bloqueos de trabajadores del IMSS mañana en CDMX?

Las marchas programadas para este 14 de octubre 2026 en la Ciudad de México saldrán de la Unidad de Atención a la Salud, ubicada en avenida Insurgente Sur 1940, en la colonia Florida, y tienen como destino la colonia Guadalupe Inn. Ambas se encuentran en la alcaldía Álvaro Obregón.

Por ello, la posible ruta que podría seguir este grupo de manifestantes sería:

Avenida Insurgentes Sur.

Avenida Gustavo E. Campa

Calle Macedonio Alcalá

De tal forma, los bloqueos principales —parciales o totales— se esperan en las avenidas Insurgentes Sur y Gustavo E. Campa.

Las alternativas viales pueden ser avenida Revolución, Anillo Periférico o avenida Universidad.