Marchas

Habrá Bloqueos de Trabajadores IMSS Mañana 14 de Octubre 2026: Calles y Ruta de Marcha en CDMX

Luego de las manifestaciones que cerraron el paso vehicular en algunas de las principales avenidas de la Ciudad de México, se confirmó que este miércoles continuarán los bloqueos viales y las marchas

Trabajadores del IMSS Bloquean avenida Cuauhtémoc frente al Centro Médico Siglo XXI en CDMXProtestas trabajadores del IMSS en CDMX bloquean avance vial en avenida de CDMX. Foto: N+
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