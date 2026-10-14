Resultados de la Lotería Nacional Hoy 13 de Octubre 2026: Premio Mayor y Ganadores del Sorteo

Hoy como cada martes se celebra el Sorteo Mayor 4031 que entrega 21 millones de pesos como Premio Mayor. Así que si compraste un cachito para este 13 de octubre 2026, ésta puede ser tu oportunidad de ser el próximo millonario en México. En total participan 60 mil billetes de la Lotería Nacional.

Este sorteo, que se lleva a cabo en 3 series y ofrece un total de 66 millones 99 mil pesos repartidos en 18 mil 760 premios, está dedicado al Día de la Nación Pluricultural, efeméride que México celebra cada 12 de octubre.

Se trata de uno de las 13 rifas que componen el Calendario de Sorteos de la Lotería Nacional de Octubre 2026, por lo que si aún no has consultado los resultados del Sorteo Mayor 4030, celebrado el pasado 6 de octubre, aquí te compartimos la lista completa de ganadores.

¿A qué hora ver en vivo el Sorteo Mayor 4031 de la Lotería Nacional?

La ceremonia de premiación de la Lotería Nacional en la que los Niños Gritones dan a conocer los números ganadores del sorteo de este martes iniciará en punto de las 20:00 horas.

Si compraste "cachito" para el Sorteo Mayor 4031 debes estar atento a la transmisión en el canal de Youtube de la Lotería Nacional, donde se dará a conocer la lista de números ganadores así como los montos que obtuvieron.

Resultados del Sorteo Mayor 4031: Lista de Ganadores de la Lotería Nacional Hoy

Para conocer si estás entre los afortunados ganadores de la noche, no te olvides de tener a la mano el número de tu billete o serie. Recuerda que la ceremonia dará inicio en punto de las 20:00 horas de este martes 13 de octubre de 2026.

Mantente atento a los Niños Gritones toda vez que serán los encargados de anunciar los números ganadores de la noche, incluido el Premio Mayor de 21 millones de pesos.

El número 57156 obtiene premio de 21, 000, 000, Premio Mayor.

El número 10924 obtiene premio de 2,550,000 Segundo Premio.

El número 20246 obtiene premio de 900, 000.

El número 11031 obtiene premio de 240, 000.

El número 25480 obtiene premio de 240, 000.

El número 27675 obtiene premio de 240, 000.

El número 39704 obtiene premio de 240, 000.

El número 37322 obtiene premio de 120, 000.

El número 53331 obtiene premio de 120, 000.

El número 52350 obtiene premio de 120, 000.

El número 06394 obtiene premio de 120, 000.

El número 42744 obtiene premio de 120, 000.

¿Dónde consultar los resultados de la Lotería Nacional del 13 de octubre de 2026?

Para consultar los números de los billetes que resultaron premiados durante este martes, puedes optar por alguna de las siguientes opciones: