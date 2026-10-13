Cebolla y Jitomate Dispararon sus Precios: Sube Costo de la Canasta Alimentaria en México

El costo de la canasta alimentaria en México registró un incremento anual de hasta 5.5% durante septiembre de 2026, por encima de la inflación general, que se ubicó en 3.5%, de acuerdo con las Líneas de Pobreza publicadas por el Instituto Nacional de Estadística y Geografía (INEGI).

En el ámbito rural, una persona necesitó $1940.96 pesos para comprar alimentos considerados en la canasta básica, mientras que en las zonas urbanas el monto subió a $2590.51 pesos mensuales.

El INEGI reportó que el costo de la canasta alimentaria aumentó 4.9% anual en las zonas rurales y 5.5% en las urbanas. En la comparación mensual, el incremento fue de 1.6% en el campo y de 1.1% en las ciudades.

En septiembre de 2026, este indicador se ubicó en 3 mil 553.70 pesos mensuales por persona en zonas rurales y 4 mil 951.66 pesos en las urbanas.

En comparación anual, el costo de esta canasta ampliada aumentó 4.4% en ambos ámbitos, mientras que en la comparación mensual subió 1.1% en el sector rural y 0.9% en el urbano.

Entre los gastos que contribuyeron al incremento estuvieron el transporte público, cuyo precio aumentó 9.2% anual en zonas rurales y 8.4% en urbanas, así como el rubro de educación, cultura y recreación, con aumentos de 5.8% y 5.9%, respectivamente.

Entre los productos con mayor aumento anual en el costo de la canasta alimentaria, tanto en el ámbito rural como en el urbano, está la cebolla, con un alza de 89.9%; el jitomate, con 26.7%, y los alimentos y bebidas consumidos fuera del hogar, con un incremento de 5.8%.

Estas variaciones contribuyeron al aumento del costo de los alimentos considerados para medir las Líneas de Pobreza Extrema por Ingresos, indicador que permite estimar cuánto necesita una persona para cubrir sus necesidades alimentarias básicas.

Los datos también muestran diferencias en los patrones de consumo entre las zonas rurales y urbanas.

En el ámbito rural, los productos con mayor consumo diario reportado fueron el agua, con 399.55 gramos por persona; la tortilla de maíz, con 220.80 gramos; la leche de vaca, con 120.56 gramos, y el jitomate, con 68.01 gramos.

En las ciudades, el agua natural encabezó la lista, con 527.12 gramos diarios por persona, seguida de la leche de vaca, con 206.26 gramos; el refresco de cola y de sabores, con 159.03 gramos, y la tortilla de maíz, con 139.92 gramos.