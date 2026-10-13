Economía

Cebolla y Jitomate Dispararon sus Precios: Sube Costo de la Canasta Alimentaria en México

El INEGI dio a conocer cuánto necesitó una persona para cubrir sus necesidades alimentarias durante septiembre

Cebolla y Jitomate Dispararon sus Precios: Suben Costo de la Canasta Alimentaria en MéxicoCebolla y Jitomate Dispararon sus Precios. Foto: Cuartoscuro

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El jitomate y la cebolla aumentaron sus precios, elevando el costo de la canasta básica en México un 5.5%.

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