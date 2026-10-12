¿El Lunes 12 de Octubre 2026 se Trabaja o Es Festivo en México? Esto se Celebra Mañana

México celebra cada 12 de octubre el Día de la Nación Pluricultural, antes conocido como Día de la Raza, y dado que es una fecha señalada por el calendario de efemérides del mes, muchos trabajadores se preguntan si se trata de un día de descanso obligatorio por festivo.

Por decreto presidencial, desde 2020 el Día de la Raza se resignificó como la fecha en la que se reconoce la riqueza, diversidad y resistencia de los pueblos originarios y afrodescendientes que formaron la identidad de México tras la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492.

Por lo que los estudiantes sí tienen clase este lunes 12 de octubre de 2026. En una nota previa ya te dimos a conocer quiénes son los únicos alumnos que tendrán suspensión en escuelas derivado de los ciclones Rachel y Simon.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Día de la Raza en México, ¿Es Día Feriado?

¿El 12 de octubre se trabaja o es festivo en México?

El artículo 74 de la Ley Federal del Trabajo (LFT) que señala los días de descanso obligatorio para los trabajadores en México no contempla el 12 de octubre como día feriado, es decir se labora como día normal.

De hecho, el calendario de Días Feriados 2026 de la LFT no tiene marcado ningún día de octubre como feriado, por lo que tampoco habrá pagos extra por la jornada laboral.

El próximo día de descanso obligatorio para trabajadores será hasta el lunes 16 de noviembre, con motivo de la conmemoración de la Revolución Mexicana el 20 de noviembre.

El único descanso contemplado en este mes aplicará para los estudiantes de educación básica de escuelas incorporadas a la Secretaría de Educación Pública (SEP), quienes gozarán de un mega puente de 4 días.

¿Qué se celebra el 12 de octubre en México?

Aunque no haya puente o descanso obligatorio, vale conocer la efeméride detrás de esta conmemoración, toda vez que la llegada de Cristóbal Colón a América en 1492 fue un hecho que marcó un encuentro entre pueblos, lenguas y culturas.

Así describió el Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) el Día de la Nación Pluricultural (antes Día de la Raza).

Esta fecha es recordada en gran parte de Hispanoamérica, España y Estados Unidos. El origen de la celebración se remonta a inicios del siglo XX, cuando se conmemoraba la nueva identidad cultural producto del encuentro y fusión de los Pueblos Indígenas de América y los Españoles.

En 2020, la Mapoteca Manuel Orozco y Berra presentó el mapa titulado "Concepciones del Nuevo Mundo poco después de Colón".