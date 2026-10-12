Sociedad

¿El Lunes 12 de Octubre 2026 se Trabaja o Es Festivo en México? Esto se Celebra Mañana

Desde 2020 la conmemoración se resignificó como Día de la Nación Pluricultural, que reconoce la riqueza, diversidad y resistencia de los pueblos originarios.

Trabajadores frente a letrero de Salida. 12 de octubre es feriado o se trabajaEn México cada 12 de octubre se conmemora el Día de la Nación Pluricultural (antes conocido como Día de la Raza). Foto: Cuartoscuro.

Escucha este artículo

00:00
-00:00
Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+