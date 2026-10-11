¿Cuándo Es el Día de San Judas Tadeo en 2026? Este Es el Origen de la Celebración en México

En México hay un día en el que los devotos a San Judas Tadeo y la Iglesia Católica veneran al santo conocido como el 'patrón de las causas imposibles", y se encomiendan a él en busca de milagros. Y aunque esta celebración se repite mes con mes, en octubre es la fecha exacta de este homenaje.

El Templo de San Hipólito, en el centro de la Ciudad de México, es el epicentro de esta celebración católica que reúne a miles de fieles con figuras de San Judas Tadeo en todas proporciones y presentaciones.

La arquidiócesis de Monterrey detalla que San Judas Tadeo fue un apóstol de Cristo, con quién tenía parentesco, de ahí que se le representa siempre con una imagen de Jesús en el pecho.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Miles de Fieles de San Judas Tadeo Visitan el Templo de San Hipólito en CDMX

¿Cuándo es el Día de San Judas Tadeo en México este 2026?

Aunque los fieles a San Judas Tadeo lo veneran el día 28 de cada mes, el 28 de octubre es la fecha exacta en la que la Iglesia Católica conmemora su martirio y por ello le dedica este día.

En 2026 la celebración del 28 de octubre caerá en miércoles, por lo que ese día se prevé que se instaure un operativo de movilidad en la zona por la gran afluencia de fieles y llegada de peregrinaciones al templo de San Hipólito en Ciudad de México.

La religión católica lo reconoce como el Santo de las Causas Difíciles y Desesperadas. Fue martirizado en Suamir, Persia (actualmente Irán o la zona de Armenia) aproximadamente en el año 62 d.C. tras negarse a rendir culto a una diosa pagana.

San Judas fue uno de los apóstoles a quienes se les aparecieron unas lenguas de fuego que se posaron sobre sus cabezas en representación del Espíritu Santo.

¿Qué significa cada uno de los elementos de la representación de San Judas Tadeo?

Sin duda su manto color verde es uno de los más reconocidos de la religión, éste representa la esperanza y la renovación. Mientras que el mazo que porta se relaciona con la herramienta que utilizaron sus verdugos para matarlo y posteriormente cortarlo con un hacha.

La medalla que se le ve en el pecho tiene una representación de la imagen de Jesús conocida como la "imagen de Edesa". De acuerdo con las versiones, el Rey Abgaro V estaba muy enfermo y le pidió al Santo que buscara a Jesús para curarlo, por lo que Cristo colocó un pedazo de tela sobre su rostro para que se quedara impregnado y pidió que se lo llevaran al Rey, quien su curó completamente.

¿Cuál es el origen de la celebración a San Judas Tadeo en México?

Si bien no hay una fecha exacta en la que inició la veneración, en 1950 se acondicionó una capilla del Templo de San Hipólito -ubicado en el cruce de Reforma e Hidalgo- para la figura de San Judas Tadeo, quien había ganado popularidad entre los capitalinos.

Para 1982 su imagen fue trasladada al altar principal en medio de San Hipólito y San Casiano.

Es en este punto del centro de Ciudad de México donde miles de fieles se reúnen el 28 de cada mes, y específicamente el 28 de octubre para agradecer sus favores al Santo de las Causas Imposibles.

Desde la madrugada del 27 los fieles se congregan al exterior para cantar "Las Mañanitas" y presentar sus ofrendas al apóstol de Jesús.