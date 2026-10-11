Sociedad

¿Cuándo Es el Día de San Judas Tadeo en 2026? Este Es el Origen de la Celebración en México

San Judas Tadeo también conocido como el Santo de las Causas Imposibles, es una de las figuras católicas más reconocidas alrededor del mundo.

Día de San Judas Tadeo en Octubre 2026, origen de la CelebraciónEn Ciudad de México, los devotos a San Judas Tadeo acuden cada 28 del mes a agradecer por los favores recibidos. Foro: Cuartoscuro.

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¿Cuándo Es Día de San Judas Tadeo en Octubre 2026? Origen de la Celebración que se Repite Cada Mes en México | N+