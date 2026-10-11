Educación

Suspensión de Clases 12 al 16 de Octubre: Qué Días No Hay Escuelas y Quiénes Descansan por Clima

Hay dudas de si mañana hay clases en el Estado de México, Jalisco, Nuevo León, debido al mal clima que se espera por el paso del ciclón Rachel y el huracán Simon en México

Hay suspensión de clases del lunes 12 al 16 de octubre 2026 que día suspenden escuelas y quiénes descansanSe suspenden clases en varios estados y municipios por los ciclones que afectan a México. Foto: Cuartoscuro

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