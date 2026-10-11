Suspensión de Clases 12 al 16 de Octubre: Qué Días No Hay Escuelas y Quiénes Descansan por Clima

El anuncio que muchas padres de familia y alumnos esperan empieza a llegar en distintas partes del país, pues ya está confirmado que desde mañana hay suspensión de clases y durante la semana del lunes 12 al viernes 16 de octubre 2026, por eso checa qué días se cancelan las actividades en las escuelas y todos los alumnos que van a descansar debido al mal clima que afecta en varias partes de México.

Tanto la SEP en varias entidades como los gobiernos estatales suspenden las clases esta semana debido a la presencia de dos ciclones en México: Rachel y el huracán Simon. La situación es de alerta roja en cuatro estados del país, por ello comienza a surgir la duda de si abren las escuelas en el Estado de México, Nuevo León y Jalisco este lunes.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Jalisco Evacúa Zonas de Riesgo y Suspende Clases ante Huracán Simón

¿Qué días hay suspensión de clases del lunes 12 al 16 de octubre 2026 en México?

Por ahora solo está confirmado que se cancelan las actividades escolares para este lunes 12 de octubre en al menos cuatro entidades de la república mexicana: Nayarit, Baja California, Jalisco y Guanajuato.

Es latente la posibilidad de que a lo largo de la semana se anuncie las suspensión de clases durante más días de la semana, por eso es importante que la gente se mantenga informada a través de las cuentas oficiales de cada gobierno estatal, escuela o de la propia Secretaría de Educación Pública.

¿Por qué mañana no hay clases?

No hay clases el 12 de octubre en Nayarit, Baja California y algunos municipios de Jalisco debido a que varias partes del país se ven afectadas con lluvias, vientos fuertes e inundaciones ocasionadas por el ciclón Rachel y el huracán Simon.

En lo que respecta al estado de Guanajuato el cierre de escuelas aplica solamente en la ciudad de Celaya, esto porque se celebra el aniversario del municipio.

¿Qué alumnos descansan por el mal clima en México?

Para este lunes 12 de octubre 2026, los alumnos que no tienen clases son los siguientes:

Alumnos de todos los niveles educativos de Jalisco, que sus escuelas se encuentren en los municipios de Casimiro Castillo, Cihuatlán, Cuautitlán de García Barragán, La Huerta, Tomatlán, Villa Purificación, Atenguillo, Cabo Corrientes, Guachingo, Mascota, Puerto Vallarta, San Sebastián del Oeste, Talpa de Allende, Atengo, Autlán de Navarro, Ayutla, Cuautla, El Grullo, El Limón, Tuxcacuesco y Tolimán.

Estudiantes de escuelas públicas y privadas de todos los niveles educativos de Baja California.

Estudiantes de todos los niveles educativos de Nayarit, que sus escuelas estén en los municipios de Acaponeta, Bahía de Banderas, Compostela, Huajicori, Rosamorada, Ruíz, San Blas, Santiago Ixcuintla, Tecuala, Tepic, Tuxpan y Xalisco.

Alumnos de preescolar, primaria y secundaria que realicen sus estudios en Celaya, Guanajuato.

AO