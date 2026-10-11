Protesta por Agua Limpia en Guadalajara Escala a Enfrentamientos con la Policía

Una protesta por la mala calidad del agua en la Zona Metropolitana de Guadalajara escaló este domingo 11 de octubre a enfrentamientos entre manifestantes y policías antimotines afuera de Casa Jalisco, con gas lacrimógeno, pedradas, vallas derribadas y grafitis en el inmueble. La agencia EFE informó que la jornada terminó con al menos nueve detenidos, cuatro de ellos con paradero desconocido, y decenas de heridos, entre ellos representantes de la prensa.

Los policías lanzaron gas lacrimógeno y se fueron contra un bloque de manifestantes que arrojaba piedras, latas y botellas contra la valla de antimotines que resguardaba la avenida Manuel Acuña, en el cruce con Ontario. Los manifestantes derribaron las vallas que rodeaban Casa Jalisco. En la calle lateral del inmueble quedaron piedras, latas y botellas junto al muro blanco que lo delimita. Posteriormente, las vallas fueron colocadas de nuevo.

Derechos reservados Tritón Comunicaciones, S.A. de C.V., prohibido su uso o reproducción total o parcial. Protesta por Agua de Calidad Terminó con Despliegue Antimotines en Casa Jalisco

Videos, testimonios e imágenes captadas en el lugar muestran que policías antimotines se llevaron a varias personas, algunas encapuchadas y otras jóvenes que participaban en la manifestación.

Los manifestantes fueron desplazados cerca de 150 metros, hasta la altura de Rubén Darío, con chorros de agua de una pipa en la que también participaron bomberos. Durante los enfrentamientos, una joven fue rodeada por más de una decena de policías y golpeada cuando estaba en el suelo. No vestía la indumentaria que suele identificar al llamado bloque negro, como se conoce a los grupos de manifestantes más violentos.

La asistencia se había estimado inicialmente en 4,500 personas en el exterior de Casa Jalisco. Imágenes captadas con dron muestran más participantes. Las autoridades no han informado la cifra de asistentes.

Al inicio de la protesta había familias completas. Se retiraron cuando advirtieron la llegada de más manifestantes. En el punto de los enfrentamientos, la mayoría eran mujeres muy jóvenes.

Cientos de personas de todas las edades se reunieron en la glorieta La Minerva y caminaron hasta Casa Jalisco para exigir al gobernador Pablo Lemus Navarro y al Sistema Intermunicipal de los Servicios de Agua Potable y Alcantarillado (Siapa) un servicio de calidad. Los manifestantes denunciaron aguas negras en sus tuberías. Varios hogares de la zona metropolitana han recibido agua con olor, color amarillento o negro, e incluso con sedimentos. La situación se agravó durante la primera semana de octubre.

Fernanda, una de las participantes, relató que presentó ronchas, salpullido y malestar estomacal, y que su reporte médico le indicaba dejar de bañarse con el agua del suministro. Varios habitantes han optado por usar agua de garrafón para lavar ropa y utensilios, lo que también afecta su economía.

Horas antes de la marcha, Lemus Navarro publicó en la red social X que ha comenzado a notarse una mejor calidad del agua, y que eso indica que decisiones como cerrar el flujo de la presa Las Pintas fueron acertadas. Añadió que el Siapa dará a conocer la próxima semana cómo funcionará el esquema de rotación de agua limpia. Dijo entender la molestia de quienes participarían en la manifestación y que dio la instrucción de garantizar que pudieran hacerlo de manera pacífica y segura.

Con información de Jorge Ocegueda y EFE.







