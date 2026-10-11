Sociedad

Protesta por Agua Limpia en Guadalajara Escala a Enfrentamientos con la Policía

Al menos nueve personas fueron detenidas y decenas resultaron heridas, entre ellas periodistas

manifestación por aguaExigen agua limpia en Jalisco. Foto: N+

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Jaliscienses protestan por agua contaminada en Guadalajara, afectando salud y economía.

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