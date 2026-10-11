Desaparecen Tres Hermanos Menores de Edad en Colonia de Guadalajara

En Jalisco, reportaron la desaparición de tres hermanos menores de edad. Se trata de Paula Inés, Sara Geraldine y Mauro Asahel.

La Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco activó sus fichas, publicadas en redes sociales desde el pasado 9 de octubre. En estas, se comparte que los menores de 5, 10 y 12 años, fueron vistos por última vez el 7 del presente mes.

Según autoridades, los pequeños estuvieron en la colonia Alcalde Barranquitas y al momento se desconocen las circunstancias bajo las que desaparecieron.

Como señas particulares se sabe que Mauro Asahel, de 5 años, es de tez morena clara, tiene cabello lacio y oscuro, y mide 1.2 metros. Mientras que Sara Geraldine, de 12 años, presenta perforaciones en ambas orejas, es delgada y tiene cabello largo oscuro.

Por último, de Paula Inés se compartió que tiene 10 años, mide 1.45, es de tez morena clara y de complexión media. Cualquier información de su ubicación se exhorta a la ciudadanía a comunicarse al 33 3145 6314.