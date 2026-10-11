Desaparecidos

Desaparecen Tres Hermanos Menores de Edad en Colonia de Guadalajara

Los pequeños fueron vistos por última vez en Alcalde Barranquitas; autoridades ya investigan el hecho

hermanos desaparecidos en GuadalajaraPaula, Mauro y Sara están desaparecidos desde el 7 de octubre. Foto: Comisión de Búsqueda de Personas del Estado de Jalisco

Destacado

Tres hermanos menores desaparecidos en Jalisco. Paula, Sara y Mauro, de 5, 10 y 12 años, vistos por última vez el 7 de octubre. Autoridades investigan.

Publicidad
Esta semana | N+
Publicidad
Esta semana | N+