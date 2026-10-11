Sociedad

Huracán Simon Continuará Generando Lluvias en Diferentes Municipios de Jalisco

Protección Civil informó que también habrá rachas de viento de hasta 130 kilómetros por hora

paisaje nocturno VallartaLa presencia de turistas y residentes disminuyó significativamente por el huracán Simon. Foto: N+

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Huracán Simon se acerca a Jalisco: se esperan lluvias de hasta 300 mm y oleajes de 5 metros. Actividades no esenciales pausadas en 10 municipios.

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