Huracán Simon Continuará Generando Lluvias en Diferentes Municipios de Jalisco

El huracán Simon se encuentra actualmente a 95 kilómetros de Manzanillo, Colima y a 55 kilómetros de las costas de Pérula en La Huerta, Jalisco. Según Protección Civil del Estado, se prevé que el fenómeno natural impacte tierra aún en categoría 4.

De acuerdo con autoridades jaliscienses, el huracán Simon llegará a las costas de Jalisco durante la noche de este domingo 11 de octubre, lo que provocará lluvias fuertes y puntuales en la Costa Sur, en el Sur, en la Sierra Occidental, en la Sierra de Amula y en la Costa Norte.

Asimismo, informaron que el pronóstico actual apunta a lluvias de 150 a 300 milímetros y oleajes de hasta cinco metros. Así como rachas de viento de 90 a 130 kilómetros por hora, sobre todo en la Costa Sur, Costa Norte y regiones serranas.

“Ante episodios de lluvia intensa: evitar zonas inundadas, no cruzar arroyos y mantenerse en un lugar seguro”, exhorta Protección Civil de Jalisco.

Las actividades no esenciales continuarán pausadas en 10 municipios del estado, para prevenir riesgos por las intensas lluvias e inundaciones que se podrían generar por el huracán Simon.